"Nie wiem, czy obywatele zdają sobie sprawę, że to jest coś, co bezpośrednio ich dotyczy"

- To, co dzieje się wokół sądownictwa, wokół ograniczania niezależności sędziów, w związku z procedowaniem tak zwanej ustawy kagańcowej powoduje przede wszystkim to, że ogranicza się prawo obywatela do niezależnego sądu - oceniła Joanna Jaśkowiak z Koalicji Obywatelskiej.