Bliżej rozbudowy autostrady A2. Są pierwsze decyzje

Dariusz Klimczak o poszerzeniu autostrady A2 Źródło: TVN24

Wojewoda mazowiecki wydał zgodę na rozbudowę autostrady A2. Natomiast na terenie województwa łódzkiego zgoda na odcinek tej drogi ma być wydana do połowy roku. Najbardziej zatłoczona trasa w Polsce ma być poszerzona do trzech pasów w każdą stronę.

O poszerzeniu autostrady A2 pomiędzy Łodzią a Warszawą mówi się od 2022 roku. Pod koniec listopada 2024 roku informowaliśmy, że do Wojewody Łódzkiego i Wojewody Mazowieckiego zostały złożone wnioski o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Autostrada A2 w okolicach Strykowa Źródło: tvn24.pl

Zgoda wojewody mazowieckiego na rozbudowę A2

Teraz, jak informuje nas rzecznik łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Maciej Zalewski, wojewoda mazowiecki wydał decyzje o zezwoleniu inwestycji drogowej (ZRID) dla rozbudowy autostrady A2 między Łodzią i Warszawą.

- Te konkretne decyzje obejmują dwa odcinki trasy na terenie woj. mazowieckiego. Pierwszy z nich zaczyna się na granicy województw i kończy około trzech kilometrów przed węzłem Grodzisk Mazowiecki, a drugi z nich na węźle Konotopa - przekazuje Zalewski.

I dodaje: - Przewidujemy, że dla odcinków na terenie województwa łódzkiego, czyli między węzłem Łódź Północ (A1/A2) i granicą z województwem mazowieckim decyzje ZRID zostaną wydane przez Wojewodę Łódzkiego do połowy roku.

Wydanie decyzji ZRID, umożliwia ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawców dla poszczególnych odcinków, a to ma nastąpić w drugiej połowie roku. Podpisanie umowy planowane jest na pierwszą połowę przyszłego roku, a sama budowa powinna się zakończyć na początku roku 2028.

Autostrada A2 będzie poszerzona o dodatkowe pasy Źródło: Google Maps/tvn24.pl

A2 ma być poszerzona

Docelowo autostrada A2 będzie miała po trzy pasy w obu kierunkach na odcinku od węzła Łódź Północ do węzła Pruszków i po cztery pasy od węzła Pruszków do węzła Konotopa. Prace będą odbywały się przy ruchu. - Autostrada A2 między Łodzią i Warszawą użytkowana jest już od niemal 13 lat i w tym czasie stała się jednym z najintensywniej używanych odcinków dróg w Polsce. Jej przepustowość zaczyna się wyczerpywać. Na rozbudowę trasy czekają więc zarówno przedsiębiorcy prowadzący firmy transportowe, jak i zwykli kierowcy. Zgodnie z ostatnim Generalnym Pomiarem Ruchu liczba pojazdów poruszających się każdego dnia między Łodzią i Warszawą, zależnie od miejsca i pory, waha się od ponad 50 do blisko 100 tysięcy. Spodziewamy się, że ruch na tym odcinku będzie stale wzrastał. Rozbudowany odcinek autostrady A2 ma ułatwić w przyszłości szybki i bezpieczny dojazd między innymi do Centralnego Portu Komunikacyjnego - argumentuje Maciej Zalewski.

Autostrada A2 w okolicach Strykowa Źródło: tvn24.pl