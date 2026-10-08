Polska "Planujemy ćwiczyć procedury". Będzie specjalny program w szkołach Oprac. Michał Malinowski |

Marcin Kierwiński zapowiedział uruchomienie w szkołach specjalnego programu reagowania na alerty Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP

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Jak powiedział Kierwiński, w ubiegłym tygodniu z inicjatywy minister Barbary Nowackiej został wysłany poradnik do wszystkich dyrektorów szkół, który jest instrukcją reagowania na alerty RCB i syreny alarmowe. - Znajdują się tam również wskazówki, jak przygotowywać swoje miejsca pracy, najbliższe otoczenie - dodał minister Marcin Kierwiński.

Poinformował, że Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji planują rozpocząć szkolenia dla dzieci od Dolnego Śląska.

Marcin Kierwiński zapowiedział uruchomienie w szkołach specjalnego programu dotyczący bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych Źródło zdjęcia: PAP

- Planujemy ćwiczyć procedury ewakuacyjne, tak żeby dzieciaki były świadome, jakie są zagrożenia i jak zachowywać się, jeżeli tego typu zagrożenia wystąpią - zapowiedział Marcin Kierwiński.

Dodał, że program zostanie sfinansowany dzięki "rekordowemu programowi Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej przyjętemu na ostatniej Radzie Ministrów".

Bezpieczeństwo w szkołach. Współpraca MEN z MSWiA

Szefowa resortu edukacji podkreśliła, że wspólnie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji dostrzegają potrzebę wzmacniania prowadzonych już działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa.

Ministrowie Barbara Nowacka i Marcin Kierwiński podczas czwartkowej konferencji prasowej Źródło zdjęcia: PAP

- Dlatego powstaje program analogiczny do programu, jaki mamy wspólnie z MON-em, czyli do "Edukacji z wojskiem" we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji - powiedziała Barbara Nowacka .

Dodała, że już w tym roku w każdej szkole odbędzie się przynajmniej jedno spotkanie dedykowane procedurom bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych. W spotkaniach tych weźmie udział społeczność szkolna i przedstawiciele służb wydelegowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.