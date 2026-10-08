"Planujemy ćwiczyć procedury". Będzie specjalny program w szkołach
Jak powiedział Kierwiński, w ubiegłym tygodniu z inicjatywy minister Barbary Nowackiej został wysłany poradnik do wszystkich dyrektorów szkół, który jest instrukcją reagowania na alerty RCB i syreny alarmowe. - Znajdują się tam również wskazówki, jak przygotowywać swoje miejsca pracy, najbliższe otoczenie - dodał minister Marcin Kierwiński.
Poinformował, że Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji planują rozpocząć szkolenia dla dzieci od Dolnego Śląska.
- Planujemy ćwiczyć procedury ewakuacyjne, tak żeby dzieciaki były świadome, jakie są zagrożenia i jak zachowywać się, jeżeli tego typu zagrożenia wystąpią - zapowiedział Marcin Kierwiński.
Dodał, że program zostanie sfinansowany dzięki "rekordowemu programowi Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej przyjętemu na ostatniej Radzie Ministrów".
Bezpieczeństwo w szkołach. Współpraca MEN z MSWiA
Szefowa resortu edukacji podkreśliła, że wspólnie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji dostrzegają potrzebę wzmacniania prowadzonych już działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa.
- Dlatego powstaje program analogiczny do programu, jaki mamy wspólnie z MON-em, czyli do "Edukacji z wojskiem" we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji - powiedziała Barbara Nowacka .
Dodała, że już w tym roku w każdej szkole odbędzie się przynajmniej jedno spotkanie dedykowane procedurom bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych. W spotkaniach tych weźmie udział społeczność szkolna i przedstawiciele służb wydelegowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.