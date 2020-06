"Głupawka" na sali sejmowej. Atak śmiechu marszałek Witek i inne niecodzienne sytuacje

Piątkowe posiedzenie Sejmu obfitowało w niecodzienne sytuacje. Marszałek Elżbieta Witek tak rozbawiła się swoją wpadką, że ze śmiechu miała problemy z odczytaniem wyników głosowania. Posłowie zajmowali się też poprawką autorstwa Konfederacji, która przewidywała, że wszyscy będą "zdrowi, piękni i bogaci", a minister rozwoju dostanie "helikopter do rozrzucania pieniędzy nad Polską".

W piątek Sejm zajmował się między innymi prezydencką ustawą o tak zwanym bonie turystycznym, którą ostatecznie przyjął. W trakcie głosowania nad jedną z poprawek poseł Konfederacji Janusz Korwin-Mikke wstał ze swojego miejsca i podszedł do ławy rządowej. Wymachując rękami rozmawiał o czymś z premierem. - O tej godzinie to się nazywa głupawka - skomentowała marszałek Sejmu Elżbieta Witek, zwracając się do siedzącego obok urzędnika sejmowego. Była przekonana, że mikrofon jest wyłączony. Kiedy zorientowała się, że jej wypowiedź została zarejestrowana, zasłoniła dłonią usta i zaczęła śmiać.