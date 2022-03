Komisja rozpatrzyła projekt specustawy o wsparciu ukraińskich uchodźców

czytaj dalej

Informację o tym, że władze Polski są gotowe "niezwłocznie i nieodpłatnie" przekazać samoloty MiG-29 do dyspozycji USA, komentowali w "Kropce nad i" w TVN24 eksperci. - Skoro rząd zadeklarował, że będą to MiG-29, to jest to, uważam, decyzja jak najbardziej uzasadniona, tym bardziej że to jest sprzęt znany pilotom ukraińskim - mówił generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych. - Polska, w postaci migów 29, może tu realnie pomóc - stwierdził generał Tomasz Drewniak, były Inspektor Sił Powietrznych.