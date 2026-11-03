Rosyjskie ataki na Ukrainę. Jest alert RCB
Informację o alercie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podało przed godziną 6. "UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na Ukrainie. Sytuacja jest monitorowana. Podniesiono gotowość Systemu Obrony Powietrznej RP. Oczekuj dalszych komunikatów" - brzmi jego treść. Alert otrzymali mieszkańcy województwa lubelskiego i podkarpackiego.
Jak z kolei podała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, w związku z aktywnością wojskową "mogą wystąpić opóźnienia w startach i lądowaniach na lotniskach w Lublinie i Rzeszowie".
Komunikat DORSZ
Wcześniej, o godz. 2.35 komunikat wydało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
"W związku ze zmasowanymi uderzeniami Federacji Rosyjskiej na cele na terytorium Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, uruchomiono poprzez Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego niezbędne siły i środki Systemu Obrony Powietrznej RP" - brzmi oświadczenie.
"Podejmowane działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie oraz ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, ze szczególnym uwzględnieniem rejonów przygranicznych" - poinformowało DORSZ na portalu X.
Dowództwo Operacyjne RSZ na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji - zapewniono.