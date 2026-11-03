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Polska

Rosyjskie ataki na Ukrainę. Jest alert RCB

Mikołaj Gątkiewicz
Zespół autorów
Oprac. Mikołaj GątkiewiczAdam Styczek
|
Polskie myśliwce F-16 (zdjęcie ilustracyjne)
Alert RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: mjr R.Siemaszko/MON
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W związku ze zmasowanymi uderzeniami Federacji Rosyjskiej na cele na terytorium Ukrainy Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny. Wcześniej Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podało, że polskie wojsko uruchomiło "niezbędne siły i środki Systemu Obrony Powietrznej RP".

Informację o alercie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podało przed godziną 6. "UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na Ukrainie. Sytuacja jest monitorowana. Podniesiono gotowość Systemu Obrony Powietrznej RP. Oczekuj dalszych komunikatów" - brzmi jego treść. Alert otrzymali mieszkańcy województwa lubelskiego i podkarpackiego.

Jak z kolei podała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, w związku z aktywnością wojskową "mogą wystąpić opóźnienia w startach i lądowaniach na lotniskach w Lublinie i Rzeszowie".

Komunikat DORSZ

Wcześniej, o godz. 2.35 komunikat wydało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

"W związku ze zmasowanymi uderzeniami Federacji Rosyjskiej na cele na terytorium Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, uruchomiono poprzez Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego niezbędne siły i środki Systemu Obrony Powietrznej RP" - brzmi oświadczenie.

"Podejmowane działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie oraz ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, ze szczególnym uwzględnieniem rejonów przygranicznych" - poinformowało DORSZ na portalu X.

Dowództwo Operacyjne RSZ na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji - zapewniono.

Źródło: TVN24
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Tagi:
Wojsko PolskieWojna w UkrainieRządowe Centrum Bezpieczeństwa
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