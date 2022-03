Dramat cywilów w Ukrainie. "W przyszłych tygodniach mogą zacząć chorować i cierpieć z głodu"

Po trzech tygodniach rosyjskiej inwazji wiele ukraińskich miast zostało odciętych od mediów, dostaw żywności, czy leków. Piekło wojny przekłada się na cierpienie cywilów. Polska Akcja Humanitarna stara się docierać z pomocą wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. O sytuacji Ukraińców w kraju ogarniętym wojną, na antenie TVN24, mówiła Helena Krajewska z PAH.

Na początku rozmowy podkreśliła, że w wielu ukraińskich miejscowościach nie ma dostępu do prądu, wody, czy gazu. Ludzie nie mają ogrzewania, w sklepach brakuje podstawowych produktów, a Rosjanie nie przepuszczają pomocy humanitarnej.

- Wiele osób w przyszłych tygodniach i miesiącach może zacząć cierpieć na niedożywienie, głód. Mogą zacząć pojawiać się choroby wynikające z niezachowywania zasad higieny i spożywania na przykład skażonej wody, bo nie będzie dostępu do czystej, pitnej. Pojawiają się już duże problemy z dostępem do opieki zdrowotnej, zwłaszcza na wschodzie kraju i w oblężonych miejscowościach, gdzie brakuje leków, sprzętu medycznego, lekarzy - wyliczała rzeczniczka PAH na antenie TVN24.

Niesienie pomocy to nie sprint, tylko maraton

Krajewska zaznaczyła, że nie tylko na wschodzie kraju potrzebna jest pomoc. Szacuje się - jak mówiła przedstawicielka PAH - że wewnątrz samej Ukrainy przemieściło się około dwóch milionów obywateli. Wielu z nich schronienie znalazło między innymi we Lwowie.

PAH zbiera środki, aby zapewnić pomoc tu i teraz m.in. na przejściach granicznych, ale też we Lwowie, czy innych miastach, do których uciekli Ukraińcy ze wschodu kraju. Jak podkreślała Krajewska, żywność, woda, artykuły higieniczne, opieka zdrowotna i wsparcie psychologiczne - to obecnie najważniejsze dobra, które stara się zapewnić organizacja.