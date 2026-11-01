Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Fakty po Faktach

Anna Korwin-Piotrowska o ustawie regulującej Trybunał Konstytucyjny: te przepisy są ułomne

|
Anna Korwin-Piotrowska w _Faktach po faktach_
Anna Korwin-Piotrowska w "Faktach po faktach" o podstawach prawnych swojej decyzji
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Te przepisy są ułomne i wprost nie regulują takich sytuacji, ale z nich można wywieść podstawę prawną - tłumaczyła w "Faktach po Faktach" TVN24 sędzia TK Anna Korwin-Piotrowska, która w piątek ogłosiła, że przejęła kierowanie Trybunałem Konstytucyjnym. Opisała też szczegółowo, jak wyglądało jej spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim i jego wejście do TK.

W "Faktach po Faktach" TVN24 sędzia Anna Korwin-Piotrowska tłumaczyła podstawy prawne zarządzenia przerwy w czynnościach służbowych prezesa TK Bogdana Święczkowskiego. Wskazała, że pracowała "wiele miesięcy" nad tym, w jaki sposób zareagować na "rażące łamanie przepisów prawa i zasad postępowania" przez prezesa Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Zwróciła uwagę, że ustawa o statusie sędziów TK była pisana w 2016 roku. Wówczas Zjednoczona Prawica zmieniała przepisy regulujące tę instytucję. - Wszyscy pamiętamy, w jakich warunkach te przepisy były tworzone, a w związku z tym one są po prostu ułomne i te przepisy wprost nie regulują takich sytuacji - wskazała. - Natomiast z nich można wywieść podstawę prawną, tylko trzeba bardzo długo i dobrze przeanalizować te kwestie - dodała.

Trzy dni w pigułce. Wszystko, co musisz wiedzieć o TK
Dowiedz się więcej:

Trzy dni w pigułce. Wszystko, co musisz wiedzieć o TK

Sędzia zwołała na 3 listopada Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK. Poinformowała w programie, że w poniedziałek wyda zarządzenie o dodaniu do porządku obrad punktu dotyczącego losowania składów sądów dyscyplinarnych, które rozpoznają sprawy prezesa i wiceprezesa.

- Żeby losowanie tego składu trzyosobowego i pięcioosobowego, ewentualnie drugiej instancji, odbyło się w warunkach absolutnej transparentności, żeby nie mogło być żadnych zarzutów co do tego losowania - oświadczyła.

Korwin-Piotrowska o wydarzeniach w TK. "Prezydent natarł na mnie", "gromada osób"

Sędzia TK tłumaczyła, że prezydent Karol Nawrocki może wejść do sądu jako obywatel, ale nie ma prawa wejść do budynku sądu w każdym momencie tylko dlatego, że jest prezydentem.

- Wyszliśmy na spotkanie z prezydentem. Stanęłam jako pierwsza, żeby się przywitać z panem prezydentem - relacjonowała. Jak mówiła, widziała, że Nawrocki się nie zatrzymuje i głośno oznajmia "Idzie prezydent". - Prezydent natarł na mnie, ale mam wrażenie, że przynajmniej na ułamek sekundy się zatrzymał. Nie pokonał od razu bariery, którą stworzyliśmy, na której czele stanęłam - dodała.

Według sędzi wraz z prezydentem do budynku weszło "kilkadziesiąt osób". - Wtargnęła gromada osób, co do których nawet nie wiedzieliśmy, kim są - mówiła.

Sędzia Anna Korwin-Piotrowska: prezydent natarł na mnie

Z jej relacji wynika, że osoby te zaczęły szukać kluczy do pomieszczeń, "mówiąc, że są z kancelarii prezydenta". W tym momencie sędziowie wezwali prokuraturę. Na miejsce przybyli prokurator Andrzej Piaseczny i policjanci. Po kilku godzinach prezydent i osoby z jego otoczenia opuściły budynek.

- Poprosiliśmy służby, dwie służby, żeby sprawdzić, czy budynek czasem nie jest objęty jakimś monitorowaniem. A druga służba weszła na moje polecenie z prośbą o zabezpieczenie tak zwane pirotechniczne, żeby od razu wykluczyć, czy gdzieś nie ma założonych ładunków - poinformowała Korwin-Piotrowska.

Prezydent Karol Nawrocki wszedł do gmachu Trybunału Konstytucyjnego
Prezydent Karol Nawrocki wszedł do gmachu Trybunału Konstytucyjnego
Źródło zdjęcia: Piotr Nowak/PAP/EPA

Zapytana o to, co w tym czasie robiła Straż Trybunalska, sędzia odpowiedziała, że wówczas w budynku byli dwaj strażnicy - jednemu poleciła zostać, a drugiego zwolniła do domu. Podkreśliła, że prokurator, który przybył z policją, został wezwany do środka, kiedy sytuacja była "bardzo trudna i bardzo groźna".

Korwin-Piotrowska wspomniała też, że wiceprezes Bartłomiej Sochański, który wszedł do budynku z grupą prezydenta (Święczkowski nie wszedł - red.), został wpuszczony do swojego pomieszczenia. - Był bardzo zmęczony, widać było, że opada z sił - dodała.

Na jakiej podstawie prawnej działała Korwin-Piotrowska?

Artykuł 130 paragraf 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych umożliwia prezesowi sądu zarządzenie przerwy w czynnościach służbowych sędziego, który został zatrzymany na gorącym uczynku albo jeżeli z powodu czynu sędziego wymagają tego "powaga sądu lub istotne interesy służby".

Przepis ten został wskazany w związku z artykułem 10 Ustawy o Sądzie Najwyższym, który stanowi między innymi, że w sprawach nieuregulowanych tą ustawą stosuje się odpowiednio przepisy prawa o ustroju sądów powszechnych.

Natomiast artykuł 10 ustawy o SN został wskazany w związku z artykułem 19 Ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, który stanowi: "w zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do praw i obowiązków sędziów Trybunału stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące praw i obowiązków sędziów Sądu Najwyższego".

Przejęcie przez Korwin-Piotrowską kierowaniem Trybunału zostało z kolei uzasadnione artykułem 12 ustęp 4 Ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK. Wynika z niego, że jeśli prezes TK nie może nikogo upoważnić do zastępowania go, to zastępuje go sędzia TK o najdłuższym stażu liczonym według zasad określonych w artykule 11 ustęp 2 tej ustawy.

Zobacz też:

Zarządzenie Korwin-Piotrowskiej dotyczące Święczkowskiego z uzasadnieniemZarządzenie Korwin-Piotrowskiej dotyczące Sochańskiego z uzasadnieniem

Kryzys w Trybunale Konstytucyjnym

Do kryzysu w Trybunale Konstytucyjnym doszło po ogłoszeniu w piątek na stronach TK przerwy w czynnościach służbowych prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Zarządzenia w tej sprawie wydała sędzia Anna Korwin-Piotrowska, która poinformowała, że przejęła kierowanie Trybunałem jako sędzia z najstarszym stażem. Została ona wybrana na sędziego przez Sejm obecnej kadencji, ale Karol Nawrocki nie odebrał od niej ślubowania.

Wobec tych zdarzeń w piątek wieczorem prezydent Nawrocki przerwał lot do Senegalu i w nocy przyjechał do siedziby TK. W mediach opublikowano nagrania pokazujące, jak wszedł do budynku, przeciskając się w drzwiach obok sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej.

Po opuszczeniu TK Nawrocki ogłosił zwołanie pilnych konsultacji z udziałem sił parlamentarnych, argumentując, że doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego. W sobotę w pałacu prezydenckim spotkali się z nim przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych i kół poselskich z wyjątkiem Koalicji Obywatelskiej, Centrum i Lewicy.

Z kolei premier Donald Tusk oświadczył w sobotnim orędziu, że "przywracanie rządów prawa jest naszym obowiązkiem" i że "w pewnych sprawach nie może być kompromisu".

OGLĄDAJ: Sędzia Anna Korwin-Piotrowska: prezydent nie ma prawa wejść wszędzie i zawsze
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Trybunał KonstytucyjnyBogdan Święczkowski
Czytaj także:
Palm-Beach
Katastrofa samolotu na Florydzie
Świat
Iliana Jotowa wygrała II turę wyborów prezydenckich w Bułgarii
Exit poll: Bułgaria wybrała prezydentkę
Świat
imageTitle
Świątek zmienia plan przygotowań. Reprezentacja Polski osłabiona
EUROSPORT
imageTitle
Najmłodszy w historii. Rekord Bundesligi wyrównany
EUROSPORT
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Interwencja wobec męża Danuty Holeckiej. Wyjaśnienie policji i głos z MSWiA
WARSZAWA
Policja przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie
Trzy dni w pigułce. Wszystko, co musisz wiedzieć o TK
Polska
59 min
pc
Czy miliarder może być ofiarą? Finał konfliktu o arcydzieła
Rosyjski oligarcha i szwajcarski marszand
imageTitle
14 lat i koniec. Arsenal się doczekał
Najnowsze
Kordon policji przed Trybunałem Konstytucyjnym (31.10.2026)
Prawniczy węzeł gordyjski. Opinie ekspertów o zamieszaniu wokół TK
Polska
imageTitle
Debiut w maratonie i od razu spektakularne zwycięstwo
EUROSPORT
Jesień, pochmurno, ponuro
Polska pod szarą zasłoną. Kiedy chmury nam odpuszczą?
METEO
Kryzys w Trybunale Konstytucyjnym
Byli prezesi Trybunału reagują. Jest też drugi list
Polska
imageTitle
Piłkarze Realu rozpędzeni po El Clasico. Popis do przerwy
EUROSPORT
imageTitle
Lazio wykorzystało potknięcie Interu. Niełatwe zwycięstwo
EUROSPORT
imageTitle
Kibic potrzebował pilnej pomocy. Reprezentant Polski "zaalarmował sędziego"
EUROSPORT
Karol Nawrocki
Kancelaria prezydenta chce zawiadomić prokuraturę. "Naruszenie nietykalności"
Polska
Kompleks Carycyno
FSB: udaremniono zamach w Moskwie. USA przekazały Rosji ostrzeżenie
Świat
Zorza nad Puszczą Piską, 10.05, godz. 22:39
"Nieprzenikalna bariera" Ziemi została naruszona. Badacze sprawdzili, jak to się stało
METEO
imageTitle
Alcaraz imponuje formą przed finałami ATP
EUROSPORT
cukierki
Ostrze w cukierku dla dziecka, sprawę bada policja
Wrocław
Surowsza kara dla drogowego recydywisty po apelacji prokuratury (zdjęcie ilustracyjne)
Przekroczył prędkość, złamał zakaz, musi opuścić Polskę
WARSZAWA
Niedzielny lejek kondensacyjny nad Kcynią (woj. kujawsko-pomorskie)
Zdumiewające zjawisko nad Kcynią
METEO
biuro
To może zgubić niejedną firmę. "Zagrożenie rośnie"
BIZNES
imageTitle
Pierwszy taki triumf w karierze. Brytyjka dopięła swego
EUROSPORT
Mężczyzna trafił do aresztu (zdj. ilustracyjne)
Rozpowszechniał materiały z pornografią dziecięcą, trafił do aresztu
Szczecin
Nowa siedziba PKP na wizualizacjach
55 metrów wysokości, 14 pięter. Kolejarze pokazali koncepcję nowego biurowca
Dariusz Gałązka
Obserwatorium na Śnieżce w niedzielę
Szczyt Śnieżki mocno się zabielił
METEO
Kaciaryna Andrejewa
"Myślałam, że odsiadka nie będzie długa, może kilka miesięcy". W kolonii karnej spędziła pięć lat
Tatiana Serwetnyk
Donald Trump
Takiej kampanii jeszcze nie było. "Wyborcy nie łączą tej kwestii z Donaldem Trumpem"
BIZNES
Eksplozja w domu jednorodzinnym
Wybuch gazu. Z gruzów domu wydobyli rannego mężczyznę
Katowice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica