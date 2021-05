Prezydent "winien być ostatnią osobą, która zarzuca komukolwiek antypolskie działania"

"Komentarze Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej formułowane pod adresem Rzecznika Praw Obywatelskich przyjęliśmy z oburzeniem i niesmakiem" - napisał w oświadczeniu zarząd Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Chodzi o słowa Andrzeja Dudy który odnosił się do wcześniejszych wypowiedzi Adama Bodnara, uznając je za "antypolskie" i z "punktu widzenia polskiego antypaństwowe".

- Jeżeli polski Rzecznik Praw Obywatelskich wygłasza wobec wspólnoty międzynarodowej opinie na temat swojego kraju niepodparte żadnymi obiektywnymi faktami, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, a stanowią element walki politycznej, to muszę powiedzieć, że mam poważne wątpliwości co do jego rzeczywistych kwalifikacji - powiedział 4 maja prezydent Andrzej Duda. Dodał, że słowa RPO są jego zdaniem "antypolskie" i z "punktu widzenia polskiego antypaństwowe".