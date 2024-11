- Rosja straszy nie pierwszy i nie ostatni raz - powiedział prezydent Andrzej Duda, komentując zatwierdzenie we wtorek przez Władimira Putina znowelizowanej rosyjskiej doktryny nuklearnej. - Papier zniesie wszystko - dodał.

Prezydent Rosji we wtorek podpisał dekret rozszerzający listę "zagrożeń militarnych", które mogą stanowić podstawę do użycia broni nuklearnej. Wcześniej taką podstawą było jedynie zagrożenie samego istnienia państwa.

O sprawę pytany był w poniedziałek odwiedzający Jordanię prezydent Andrzej Duda. Na pytanie o znaczenie nowej rosyjskiej doktryny, odparł: Rosja straszy nie pierwszy i nie ostatni raz. Mogę powiedzieć tak: Podpisał? Dobra, papier zniesie wszystko - powiedział prezydent.

"Ważne, żeby rosyjski imperializm został skarcony na Ukrainie"

Duda mówił także o sytuacji w Ukrainie. - To jest niezwykle ważne, po pierwsze żeby Ukraina przetrwała jako suwerenne i niepodległe państwo, żeby obroniła się przed rosyjską agresją, ale z punktu widzenia bezpieczeństwa Europy Środkowej i świata, a w szczególności Polski, bardzo ważne jest to, żeby rosyjski imperializm został skarcony na Ukrainie, żeby Rosja tej wojny nie wygrała, żeby nie było tak, że Rosja wyjdzie z tej wojny z podniesioną głową, ze zdobyczami terytorialnymi kosztem Ukrainy - mówił Duda.

Jak dodał, "to, że Rosja nie szanuje swoich ludzi to, że pozwala sobie na to, że giną setki tysięcy rosyjskich żołnierzy na froncie, to jedno, ale drugie to, że Rosja jest po prostu łapczywym potworem, który chce zagarniać i podporządkowywać sobie inne terytoria i narody".

- Niestety, wszyscy się obawiamy, zwłaszcza tutaj w Europie centralnej, zwłaszcza ci, którzy kiedykolwiek doświadczyli okupacji w swoich dziejach, że ten rosyjski imperializm po prostu jest pazerny i niepowstrzymany. Jeżeli nie zostanie skarcony w sposób zdecydowany, po prostu pobity, to będzie chciał zagarniać coraz to nowe terytoria, a na to oczywiście nikt nie ma zamiaru, pozwolić - podkreślił. Dodał, że "musimy realizować konsekwentną twardą politykę sprzeciwu wobec Rosji i wsparcia dla Ukrainy".

Duda powiedział, że "bohaterstwo Ukraińców zatrzymało rosyjską nawałę, a potem w ogromnym stopniu nasze wsparcie". Przypomniał, że Polska była pierwszym państwem, które wysyłało uzbrojenie na Ukrainę. - Gdyby nie Polska, gdyby nie nasza życzliwość wobec Ukrainy i nasza determinacja w pomocy Ukrainie, to nie wiem, czy Ukraina zdołałaby się obronić - stwierdził prezydent.

Duda: ważne, żeby rosyjski imperializm został skarcony na Ukrainie TVN24

Duda o decyzji Bidena: niezwykle istotna, wręcz przełomowa

Andrzej Duda zwrócił uwagę na "bardzo ważną" decyzję prezydenta USA Joe Bidena, który zezwolił Ukrainie na użycie dostarczonych przez USA pocisków dalekiego zasięgu do ataków w głębi Rosji.

Zwrócił uwagę, że amerykańskie rakiety ATACMS mają zasięg do 300 kilometrów i "choć nie jest możliwe rażenie nimi żadnego wielkiego rosyjskiego miasta, to jest możliwe odepchnięcie rosyjskiego zaplecza od linii frontu na odległość aż ponad 300 kilometrów, co bardzo znacząco utrudni Rosjanom jakiekolwiek działania ofensywne wobec Ukrainy".

- W związku z tym ta decyzja ma rzeczywiście charakter niezwykle istotny czy może nawet wręcz przełomowy. Czy przełomowy, to zobaczymy, ale jest to bez wątpienia decyzja ogromnie ważna - ocenił.

Autorka/Autor:momo/kab

Źródło: TVN24