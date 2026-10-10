Polska Alert RCB w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę odwołany Oprac. Wiktor Knowski |

Marcin Kierwiński zapowiedział uruchomienie w szkołach specjalnego programu reagowania na alerty Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: mjr R.Siemaszko/MON

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RCB alert w sprawie rosyjskiego ataku powietrznego na terenie Ukrainy rozesłało do odbiorców na terenie województw podkarpackiego i lubelskiego krótko o północy. Po godzinie 00.30 alert został odwołany. "UWAGA! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski" - potwierdzono.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



„UWAGA! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski.”



Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. podkarpackiego i lubelskiego. pic.twitter.com/MBMyCEhquI — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) October 10, 2026 Rozwiń

"UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - brzmiał wcześniejszy komunikat.

SMS-y z ostrzeżeniem zostały wysłane do odbiorców na terenie województwa podkarpackiego i lubelskiego.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów.”



Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. podkarpackiego i lubelskiego. pic.twitter.com/LWfQU4vnec — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) October 10, 2026 Rozwiń

W sobotę mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali dwa alerty RCB. Pierwszy tego dnia został wysłany tuż po połnocy i odwołany przed godziną 7, drugi natomiast został wysłany po godzinie 18.30 i odwołany po godzinie 19.40.

Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Powstaje między innymi na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw, służb np. policji, straży pożarnej, Straży Granicznej, urzędów i instytucji centralnych.