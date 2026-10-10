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Alert RCB w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę odwołany

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Polski myśliwiec F-16 (zdjęcie ilustracyjne)
Marcin Kierwiński zapowiedział uruchomienie w szkołach specjalnego programu reagowania na alerty
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: mjr R.Siemaszko/MON
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Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę wysłało alert do mieszkańców województwa podkarpackiego i lubelskiego. Nieco ponad pół godziny później RCB odwołało alert.

RCB alert w sprawie rosyjskiego ataku powietrznego na terenie Ukrainy rozesłało do odbiorców na terenie województw podkarpackiego i lubelskiego krótko o północy. Po godzinie 00.30 alert został odwołany. "UWAGA! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski" - potwierdzono.

"UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - brzmiał wcześniejszy komunikat.

SMS-y z ostrzeżeniem zostały wysłane do odbiorców na terenie województwa podkarpackiego i lubelskiego.

W sobotę mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali dwa alerty RCB. Pierwszy tego dnia został wysłany tuż po połnocy i odwołany przed godziną 7, drugi natomiast został wysłany po godzinie 18.30 i odwołany po godzinie 19.40.

Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Powstaje między innymi na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw, służb np. policji, straży pożarnej, Straży Granicznej, urzędów i instytucji centralnych.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Alert RCBUkrainaWojna w UkrainieLotnictwo
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