Polska Alert RCB w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę Adam Styczek |

Alert RCB w związku z atakiem na Ukrainę Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: mjr R.Siemaszko/MON

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

"Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - poinformowano w alercie RCB.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów.”



Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie części województwa:

- lubelskiego - powiaty:… pic.twitter.com/YxE5Z42Oy1 — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) October 23, 2026 Rozwiń Źródło: X

O godzinie 4.10 ostrzeżenie wysłano do odbiorców w województwie lubelskim i podkarpackim.

Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Powstaje między innymi na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw, służb - na przykład policji, straży pożarnej, Straży Granicznej, urzędów i instytucji centralnych.

Wojsko poderwało myśliwce

"W związku z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na cele w zachodniej części Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, uruchomiono poprzez Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego, niezbędne siły i środki systemu obrony powietrznej" - poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

❗️ Uwaga. W związku z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na cele w zachodniej części Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, uruchomiono poprzez Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego, niezbędne siły i środki systemu obrony… pic.twitter.com/OAxmNlpuKV — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) October 23, 2026 Rozwiń Źródło: X

"Działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie i ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do reakcji" - dodano.