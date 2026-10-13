Alert RCB odwołany. "Brak zagrożenia na terenie Polski"
We wtorek o godzinie 4.13 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert o treści: "UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów".
SMS-y z ostrzeżeniem zostały wysłane do odbiorców na terenie województwa podkarpackiego i lubelskiego.
O godzinie 4.37 potwierdzono, że atak powietrzny na Ukrainę zakończył się. "Brak zagrożenia na terenie Polski" - podano.
Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Powstaje między innymi na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw, służb np. policji, straży pożarnej, Straży Granicznej, urzędów i instytucji centralnych.
Źródło: TVN24