Polska Alert RCB odwołany. "Brak zagrożenia na terenie Polski" Oprac. Adam Styczek |

Alert RCB dla mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny (4 października 2026 roku) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: mjr R.Siemaszko/MON

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We wtorek o godzinie 4.13 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert o treści: "UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów".

SMS-y z ostrzeżeniem zostały wysłane do odbiorców na terenie województwa podkarpackiego i lubelskiego.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



"UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów."



Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. podkarpackiego i lubelskiego. pic.twitter.com/cKoSwfR0Jl — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) October 13, 2026 Rozwiń Źródło: X

O godzinie 4.37 potwierdzono, że atak powietrzny na Ukrainę zakończył się. "Brak zagrożenia na terenie Polski" - podano.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



„UWAGA! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski.”



Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. podkarpackiego i lubelskiego.



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W związku z zagrożeniem z powietrza na terytorium Ukrainy uruchomiliśmy Alert RCB… pic.twitter.com/z15xTg0hBF — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) October 13, 2026 Rozwiń Źródło: X

Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Powstaje między innymi na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw, służb np. policji, straży pożarnej, Straży Granicznej, urzędów i instytucji centralnych.