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Polska

Alert RCB odwołany. "Brak zagrożenia na terenie Polski"

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Polskie myśliwce F-16 (zdjęcie ilustracyjne)
Alert RCB dla mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny (4 października 2026 roku)
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: mjr R.Siemaszko/MON
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Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę, wysłało alert do mieszkańców województwa podkarpackiego i lubelskiego. "W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo" - poinformowano. O godzinie 4.27 alert został odwołany.

We wtorek o godzinie 4.13 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert o treści: "UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów".

SMS-y z ostrzeżeniem zostały wysłane do odbiorców na terenie województwa podkarpackiego i lubelskiego.

O godzinie 4.37 potwierdzono, że atak powietrzny na Ukrainę zakończył się. "Brak zagrożenia na terenie Polski" - podano.

Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Powstaje między innymi na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw, służb np. policji, straży pożarnej, Straży Granicznej, urzędów i instytucji centralnych.

Źródło: TVN24
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Tagi:
Rządowe Centrum BezpieczeństwaAlert RCBWojna w Ukrainie
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