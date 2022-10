Akcja CBA. Wśród zatrzymanych były senator Tomasz Misiak i prezydent Konfederacji Lewiatan Maciej Witucki

czytaj dalej

Sędzia Piotr Gąciarek zgodnie z decyzją sądu ma wrócić do pracy. W środę rano stawił się w warszawskim sądzie okręgowym, gdzie złożył pismo o przywrócenie go. - Stoi za mną prawo i orzeczenia polskich sądów - dodał. Przekazał też, że złożył pismo do prezes sądu, aby mógł wrócić do orzekania. Sędzia został wcześniej zawieszony przez kwestionowaną i zlikwidowaną już Izbę Dyscyplinarną SN.