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Afera Zondacrypto

W prokuraturze doszło do konfrontacji Piesiewicza z Kralem

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Przemysław Kral i Radosław Piesiewicz
Żurek: Kral nie jest świadkiem koronnym
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Materiały prasowe
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W prokuraturze doszło do konfrontacji Radosława Piesiewicza z Przemysławem Kralem - ustaliło Radio ZET. Te doniesienia potwierdził reporter "Superwizjera" Michał Fuja.

Do konfrontacji doszło w poniedziałek. Jako pierwsze taką informację podało Radio ZET. Potwierdził ją później Michał Fuja z "Superwizjera".

Skontaktowaliśmy się też z rzeczniczką prokuratora generalnego prokurator Anną Adamiak. Odmówiła jednak komentarza. Przekazała, że prokuratura nie udziela informacji o charakterze i treści czynności.

Przemysław Kral i Radosław Piesiewicz
Przemysław Kral i Radosław Piesiewicz
Źródło zdjęcia: Materiały prasowe

Afera Zondacypto i zatrzymanie Radosława Piesiewicza

Były szef giełdy kryptowalut Zondacrypto Przemysław Kral został następcą twórcy Zondacrypto Sylwestra Suszka po jego zaginięciu w 2022 roku. To obecnie kluczowa postać w śledztwie dot. upadku giełdy kryptowalut. Pod koniec sierpnia media podały, że Kral współpracuje z prokuraturą, chcąc uzyskać status tzw. małego świadka koronnego (osoba mająca ten status może skorzystać z nadzwyczajnego złagodzenia kary za przestępstwa popełnione wraz z innymi, pod warunkiem współpracy z organami ścigania). Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek pytany przez dziennikarzy o tę informację pod koniec sierpnia odmówił komentarza. Podkreślił jednocześnie, w śledztwie dotyczącym Zondacrypto nastąpił przełom.

Postępowanie w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto zostało wszczęte 17 kwietnia tego roku pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. To postępowanie zostało połączone ze śledztwem związanym z zaginięciem Suszka, którego los jest nieznany od marca 2022 roku.

W ramach śledztwa zatrzymano i aresztowano prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. Przedstawiono mu zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokajania grupy wierzycieli Zondacrypto z pokrzywdzeniem innych osób w związku z grożącą giełdzie kryptowalut niewypłacalnością. Nie przyznał się do winy. Zarzuty w tym śledztwie usłyszały także cztery inne osoby.

Zatrzymanie Piesiewicza nastąpiło po publikacji "Superwizjera" i Wirtualnej Polski. Reporterzy ujawnili, że Piesiewicz otrzymał od szefa Zondacrypto Przemysława Krala zegarek Patek Philippe wart 40 tysięcy euro (w przeliczeniu około 170 tysięcy złotych). W zamian były szef PKOl miał obiecywać prezesowi upadłej giełdy kryptowalut wstawiennictwo u byłego premiera Mateusza Morawieckiego i u prezesa UOKiK.

OGLĄDAJ: Co się stało z Sylwestrem Suszkiem, królem kryptowalut?
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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
ZondacryptoPrzemysław KralRadosław PiesiewiczProkuratura
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