Skład sędziowski w sprawie Profeto, w środku sędzia Justyna Koska-Janusz

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Na rozprawie 29 października 2026 roku miały wreszcie zakończyć się pytania do oskarżonej urzędniczki resortu sprawiedliwości Karoliny Ś., która składała wyjaśnienia na pięciu poprzednich terminach. Niewykluczone, że głos po raz pierwszy zabrałby któryś z pozostałych, mniej rozpoznawalnych oskarżonych: Marcin M., Wojciech Z. lub Monika G.

Jednak trwający od stycznia proces wokół afery Funduszu Sprawiedliwości został dziś gwałtownie przerwany, po zaledwie 30 minutach. Odwołano też rozprawę zaplanowaną na jutro. Nie ma pewności, że sąd w tym składzie powróci na salę rozpraw 19 listopada.

Dlaczego?