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Afera Funduszu Sprawiedliwości
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Proces w sprawie Profeto przerwany. Obrońcy księdza i urzędniczek domagają się wyłączenia sędzi

Maria Pankowska
Maria Pankowska
Skład sędziowski w sprawie Profeto, w środku sędzia Justyna Koska-Janusz
Skład sędziowski w sprawie Profeto, w środku sędzia Justyna Koska-Janusz
Źródło zdj. gł.: Maria Pankowska / tvn24.pl
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Zaplanowana na dziś 12. rozprawa w pierwszym procesie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości skończyła się po półgodzinie. Kiedy będzie następna - nie wiadomo. Sędzia Justyna Koska-Janusz może zostać odsunięta od sprawy. Chodzi o aferę z listą kandydatów na stanowiska w warszawskim Sądzie Okręgowym.Artykuł dostępny w subskrypcji

Na rozprawie 29 października 2026 roku miały wreszcie zakończyć się pytania do oskarżonej urzędniczki resortu sprawiedliwości Karoliny Ś., która składała wyjaśnienia na pięciu poprzednich terminach. Niewykluczone, że głos po raz pierwszy zabrałby któryś z pozostałych, mniej rozpoznawalnych oskarżonych: Marcin M., Wojciech Z. lub Monika G.

Jednak trwający od stycznia proces wokół afery Funduszu Sprawiedliwości został dziś gwałtownie przerwany, po zaledwie 30 minutach. Odwołano też rozprawę zaplanowaną na jutro. Nie ma pewności, że sąd w tym składzie powróci na salę rozpraw 19 listopada.

Dlaczego?

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Tagi:
Fundusz SprawiedliwościMinisterstwo SprawiedliwościZbigniew ZiobroSąd
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