Adam Glapiński na posiedzeniu klubu PiS. Sienkiewicz: jest politykiem, który działa w interesie politycznym

Sienkiewicz: prezes, który wyciera dywany w partii politycznej, właściwie nie jest szefem banku centralnego

- To jest dowód, jeden z setek, jak można w przeciągu paru lat doprowadzić do absolutnej deprecjacji, upadku instytucji państwa. Istotą banku centralnego jest niezależność od władzy wykonawczej i tylko wtedy może prawidłowo wykonywać swoje funkcje. Prezes, który wyciera dywany w partii politycznej, właściwie nie jest szefem banku centralnego. Jest politykiem, który działa w interesie politycznym partii politycznej, a nie kieszeni Polaków - mówił.

Jak dodał, "widzimy to codziennie przy zmieniających się cenach w sklepie" - Jeśli ktoś chce dowodu, dlaczego instytucje są ważne w państwie, to niech zwróci uwagę na ceny, które rosną. Jeśli się niszczy instytucje to na końcu się zawsze zdarzają takie katastrofy - ocenił gość TVN24.

Odnosząc się do wypowiedzi polityków PiS, którzy mówili, że Adam Glapiński pilnował wzrostu gospodarczego, Sienkiewicz stwierdził, że to nie jest zadanie prezesa NBP. - On nie wspierał Polski, ponieważ Polska ma teraz takie kłopoty, że nie wiadomo, czy z tego zawirowania wyjdziemy. Jego efekt skończy się ryzykiem biedy Polaków. I to jest istota tego dramatu, który się rozgrywa na naszych oczach - stwierdził poseł KO.