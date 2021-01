Profesor Zoll: prawo nie może wymagać czegoś, do czego wykonania człowiek nie jest zdolny

Nie można łączyć ze sobą prawa państwowego z systemem norm moralnych. W normalnym życiu codziennym nie można wymagać od człowieka bohaterstwa - mówił w "Kropce nad i" profesor Andrzej Zoll. Były prezes Trybunału Konstytucyjnego odniósł się do przywoływanego w debacie na temat orzeczenia TK w sprawie aborcji wyroku z 1997 roku, który uznał za niezgodne z przepisami przerywanie ciąży w wyniku przesłanek socjalnych. - Tamten kontekst był zupełnie inny. Chodziło o porównanie dwóch wartości - wyjaśniał.

W środę na stronie Trybunału Konstytucyjnego, wobec którego opozycja oraz wielu konstytucjonalistów twierdzi, że jego skład został obsadzony nieprawidłowo, zostało opublikowane uzasadnienie październikowego wyroku tej instytucji w sprawie przepisów aborcyjnych. 22 października ubiegłego roku Trybunał Konstytucyjny kierowany przez Julię Przyłębską orzekł, że przepis tak zwanej ustawy antyaborcyjnej z 1993 roku (określanej jako kompromis aborcyjny) zezwalający na aborcję w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, jest niezgodny z ustawą zasadniczą.

Przy tej okazji w dyskusjach przywoływany jest wyrok TK z 1997 roku. Trybunał Konstytucyjny uznał wtedy za niezgodny z przepisami tak zwanej Małej Konstytucji zapis ustawy z 1996 roku, który dopuszczał przerywanie ciąży w wyniku przesłanki socjalnej.

"Tamten kontekst był zupełnie inny. Chodziło o porównanie dwóch wartości"

O tamtym wyroku mówił w "Kropce nad i" Andrzej Zoll, profesor nauk prawnych, który kierował wówczas Trybunałem Konstytucyjnym. - Tamten kontekst był zupełnie inny. Chodziło o porównanie dwóch wartości - życia człowieka z sytuacją gospodarczą, społeczną. To są jednak zupełnie inne dobra - powiedział.

Profesor Andrzej Zoll tvn24

- Wniosek o uznanie tamtego przepisu dotyczącego prawa do aborcji ze względów socjalnych, autorem tego wniosku była pani była marszałek Senatu Alicja Grześkowiak, która jest jednoznacznie związana z ruchem ochrony życia od poczęcia. Ale ona złożyła wniosek związany tylko z tą podstawą socjalną. Nie objęła wnioskiem tego przepisu, który dzisiaj zostaje uchylony - zaznaczył profesor Zoll.

Jak tłumaczył, wniosek został ograniczony jedynie do przesłanek socjalnych, "dlatego że nie można łączyć ze sobą prawa państwowego z systemem norm moralnych". - To nie są tożsame zakresy i prawo nie może wymagać czegoś, do czego wykonania człowiek nie jest zdolny. Prawo nie może wymagać bohaterstwa. W normalnym życiu codziennym nie można wymagać od człowieka bohaterstwa - zaznaczył.

Gość "Kropki nad i" zwrócił uwagę, że "w konstytucji nie ma słowa 'poczęcie'". - Artykuł 38. mówi o prawie każdego człowieka do życia. To jest gwarantowane. Jeżeli jednak popatrzylibyśmy na system prawa polskiego, to polecam przeczytanie artykułu 2. ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka, gdzie wyraźnie powiedziane jest, że w znaczeniu tej ustawy dzieckiem jest człowiek od momentu poczęcia, do ukończenia 18. roku życia. To nie zostało nigdy zakwestionowane - zaznaczył.

Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia.

1. W rozumieniu ustawy dzieckiem jest każda istota ludzka od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności. 2. Uzyskanie pełnoletności określają odrębne przepisy.

"Niewątpliwie wprowadza się kobiety w bardzo trudną sytuację"

Zdaniem profesora Zolla "ten przepis jest niejednoznaczny, który został dzisiaj [uzasadnieniem TK - przyp. red.] uchylony". - On obejmuje za szeroki zakres - powiedział.

Protestujący przed siedzibą PiS Protestujący przed siedzibą PiS | Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl Protestujący przed siedzibą PiS | Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl Protestujący przed siedzibą PiS | Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl Protestujący przed siedzibą PiS | Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl Protestujący przed siedzibą PiS | Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl Protestujący przed siedzibą PiS | Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl Protestujący przed siedzibą PiS | Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl

Były prezes Trybunału Konstytucyjnego przyznał, że skłaniałby się do propozycji prezydenta Andrzeja Dudy, która "szła w tym kierunku, by ograniczyć zakres orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego". - Zgadzam się z tym, że jeżeli chodzi o takie uszkodzenia, która nie wyłączają dziecka z życia społecznego, mogą ograniczać pewne jego możliwości, ale nie wyłączają tych zasadniczych zdolności do świadomego życia, to w tych sytuacjach nie dopuszczałbym jednak to aborcji - powiedział.

- Natomiast jeżeli mamy te uszkodzenia, które właściwie uniemożliwiają życie, to w tych wypadkach musi być pozostawiona wola kobiety - zaznaczył.

- W sytuacjach, w których mamy do czynienia z dzieckiem, które jest tak uszkodzone, że nie będzie mogło funkcjonować, wtedy kobieta nie może być zmuszona do urodzenia tego dziecka. W związku z tym musi być przeprowadzona aborcja, jeżeli tak zechce kobieta - skomentował profesor Zoll.

Pytany o to, czy zgadza się z opinią, że w Polsce zgotowano "piekło kobietom", przyznał, że "w pewnym zakresie na pewno". - Niewątpliwie wprowadza się kobiety w bardzo trudną sytuację - ocenił gość "Kropki nad i".

Autor:ft//now

Źródło: TVN24