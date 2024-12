"Pozytywna ocena prac nad ustawami aborcyjnymi". Zgorzelski: głosowanie możliwe w styczniu 

Dwa projekty ustaw, przywracający stan sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego oraz dotyczący dekryminalizacji aborcji, będą głosowane w podkomisji nadzwyczajnej prawdopodobnie jeszcze w styczniu - przekazał wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski po rozmowach z ministrą do spraw równości Katarzyną Kotulą.

Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL-Trzecia Droga) spotkał się w poniedziałek z ministrą ds. równości Katarzyną Kotulą (Lewica). Rozmowa dotyczyła projektów w sprawie aborcji oraz projektu dotyczącego związków partnerskich.

Polityk PSL mówił dziennikarzom, że to było "bardzo dobre spotkanie". - Dokonaliśmy pozytywnej oceny prac nad ustawami aborcyjnymi, bowiem uwzględniając nasze wrażliwości, przeprowadziliśmy skutecznie to, że jako pierwszy procedowany będzie i wyjdzie z komisji nadzwyczajnej projekt przywracający stan sprzed haniebnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Mówimy o tej trzeciej przesłance (w przypadku wad płodu - red.). I także równolegle będzie procedowany projekt dotyczący dekryminalizacji aborcji - powiedział.

Zgorzelski przekazał, że "prawdopodobnie obydwa te projekty będą mogły być głosowane już w styczniu".

Piotr Zgorzelski PAP/Leszek Szymański

Dorota Łoboda, posłanka Koalicji Obywatelskiej, przewodnicząca komisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących prawa do przerywania ciąży, potwierdziła w poniedziałek PAP, że oba projekty będą mogły być skierowanie przez komisję do dalszego procedowania przez Sejm w styczniu.

Zgorzelski o projekcie w sprawie związków partnerskich

Wicemarszałek mówił, że "to daje dobrą nadzieję na to, że kolejny projekt (w sprawie związków partnerskich - red.), który jest jeszcze w pracach rządowych, będzie mógł liczyć na podobną współpracę opartą o te doświadczenia, które zbudowaliśmy przy projektach aborcyjnych".

- Nie rozmawialiśmy o szczegółach, ponieważ nie wiemy jeszcze, jaki projekt wyjdzie z rządu. Z tego, co wiem, ten projekt prawdopodobnie będzie gotowy na przełomie lutego-marca - dodał.

- Chcemy, żeby ten projekt był w takiej formie, nad którą można już się pochylić - powiedział Zgorzelski.

Projekty w sprawie aborcji w Sejmie

Na początku listopada Sejm skierował do dalszych prac w komisji nadzwyczajnej poselski projekt nowelizacji Kodeksu karnego, który zakłada częściową dekryminalizację przerywania za zgodą kobiety jej ciąży oraz dekryminalizację pomocy w samodzielnej aborcji. Zakłada uchylenie art. 152 par. 1, zgodnie z którym przerwanie za zgodą kobiety jej ciąży z naruszeniem przepisów ustawy z 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3.

Projekt to druga próba posłanek Anny Marii Żukowskiej z Lewicy i Doroty Łobody z Koalicji Obywatelskiej przekonania większości sejmowej do dekryminalizacji aborcji. Podpisali się pod nim posłowie obydwu klubów. Pierwsza próba znalezienia większości sejmowej do projektu dotyczącego dekryminalizacji aborcji miała miejsce 12 lipca i zakończyła się porażką. Rekomendowany wówczas przez sejmową komisję nadzwyczajną projekt noweli Kodeksu karnego został wtedy nieuchwalony. Za zmianami głosowali niemal wszyscy parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Polski 2050. Zabrakło jednak poparcia Polskiego Stronnictwa Ludowego, którego posłowie zagłosowali w większości tak, jak Prawo i Sprawiedliwość i Konfederacja - przeciwko dekryminalizacji.

W komisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących prawa do przerywania ciąży znajdują się także projekt Trzeciej Drogi, który zakłada między innymi "odwrócenie" wyroku TK z 2020 roku i ponowne dopuszczenie przesłanki do aborcji ze względu na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo jego nieuleczalnej choroby oraz dwa projekty - Lewicy oraz KO - dopuszczające aborcję z woli kobiety do 12 tygodnia ciąży.

Autorka/Autor:js/ft

Źródło: TVN24, PAP