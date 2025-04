85. rocznica Zbrodni Katyńskiej. Tak będą wyglądały obchody

Prezydent: mówimy symbolicznie o zbrodni katyńskiej, choć przecież wiemy znakomicie, że tych miejsc było bardzo wiele Źródło: TVN24

Centralne obchody upamiętniające 85. rocznicę Zbrodni Katyńskiej odbędą się w niedzielę w Warszawie. Zaplanowano mszę w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w intencji ofiar i ich rodzin oraz Apel Pamięci połączony z modlitwą i ceremonią składania wieńców.

13 kwietnia w Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Federacja Rodzin Katyńskich oraz Muzeum Wojska Polskiego wraz z Muzeum Katyńskim organizują centralne obchody upamiętniające 85. rocznicę Zbrodni Katyńskiej.

85. rocznica Zbrodni Katyńskiej

Sejm, ustanawiając rok 2025 Rokiem Polskich Bohaterów z Katynia, Charkowa, Miednoje, Bykowni i innych miejsc, przypomina o nich jako o żywych postaciach symbolizujących wolną Polskę - suwerenne, dumne państwo. - Obchodzimy w tym roku 85. rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Przez cały rok odbywają się uroczystości mające podkreślić znaczenie tej zbrodni, a ono było dla naszego narodu bardzo wielkie - powiedział PAP szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Lech Parell.

- Pamięć o Zbrodni Katyńskiej jest dla nas czymś zupełnie podstawowym, także z tego powodu, że przez wiele dziesiątków lat usiłowano ją unicestwić, wymazać ze świadomości Polaków. To się na szczęście nie udało. Dlatego rocznica tej zbrodni ma dla nas dwa wymiary - z jednej strony pamiętamy o 22 tys. Polaków zamordowanych, podstępnie i bestialsko, to byli przecież jeńcy wojenni, którym się należała ochrona, a zostali zamordowani, tylko dlatego że byli Polakami. Z drugiej strony jest to święto pamięci. Chcemy to podkreślać i chcemy, żeby tak jak przez dziesiątki lat pamięć o zbrodni była unicestwiana tak, chcemy, aby na dziesiątki, a może setki lat, ta zbrodnia została doskonale zapamiętana - podkreślił.

Tegoroczne obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej z udziałem ostatnich żyjących dzieci jeńców wojennych pomordowanych przez NKWD, Rodzin Katyńskich i Policyjnych oraz najwyższych przedstawicieli władz państwowych zostały objęte patronatem honorowym prezesa Rady Ministrów, wicepremiera, ministra obrony narodowej i ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Uroczystości

W niedzielę o godz. 10 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w intencji ofiar Zbrodni Katyńskiej i ich rodzin odbędzie się msza święta. Przed mszą szef UdSKiOR wraz z biskupem polowym Wojska Polskiego złożą kwiaty w Kaplicy Katyńskiej.

W południe odbędzie się uroczysty Apel Pamięci połączony z oficjalnymi wystąpieniami, modlitwą wspólną i ceremonią składania wieńców przed Epitafium Katyńskim przy Muzeum Katyńskim.

Urząd ds. Kombatantów przypomina także, że w tym roku obchodzimy 25-lecie powstania Cmentarzy Katyńskich.

Zbrodnia Katyńska

5 marca 1940 r. Biuro Polityczne KC WKP(b) zdecydowało o likwidacji polskich jeńców wojennych bez przedstawiania im zarzutów, decyzji o zakończeniu śledztwa ani aktu oskarżenia. Już 3 kwietnia 1940 r. rozpoczęła się likwidacja obozu w Kozielsku. Wszystkich zgromadzonych w nim jeńców zabito w katyńskim lesie. Przez kolejne sześć tygodni kolejni polscy oficerowie byli wywożeni z obozów i rozstrzeliwani: żołnierze ze Starobielska – w Charkowie, a policjanci z Ostaszkowa – w Kalininie. Kolejnych mordów NKWD dokonało w Chersoniu, Charkowie, Kijowie i Mińsku.

Zbrodnia katyńska Źródło: PAP

13 kwietnia 1943 r. w Berlinie ujawniono informacje o odnalezionych w Katyniu masowych grobach polskich oficerów zamordowanych przez sowieckie NKWD. Jednak prawda o sprawcach ludobójstwa na obywatelach II Rzeczypospolitej została oficjalnie potwierdzona dopiero po blisko 50 latach. 13 kwietnia 1990 r. sowiecka agencja prasowa TASS wydała oświadczenie władz ZSRR, w którym oficjalnie potwierdzono, że polscy jeńcy wojenni zostali rozstrzelani wiosną 1940 r. przez NKWD.

14 listopada 2007 r. uchwałą Sejmu RP 13 kwietnia został ustanowiony Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.