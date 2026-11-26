Fakty po Faktach Jerzy Owsiak: jest nas coraz mniej, więc trzeba zadbać o każde narodzone życie Justyna Sochacka |

Owsiak: jest nas coraz mniej, więc trzeba zadbać o każde życie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Temat 35. Finału WOŚP, który odbędzie się 31 stycznia 2027 roku, brzmi: "Dzisiaj?! Zdrowie noworodka najważniejsze!". Fundacja zamierza zakupić sprzęt ratujący życie i zdrowie dzieci, które dopiero przyszły na świat.

Owsiak o celu 35. Finału WOŚP: możemy kupić najnowsze urządzenia

Prezes Fundacji WOŚP Jerzy Owsiak mówił w czwartek w "Faktach po Faktach" w TVN24, że "jest nas coraz mniej, populacje maleją, w związku z tym trzeba zadbać o każde życie, które narodziło się". - Jeżeli mamy dwadzieścia tysięcy wcześniaków, to, co możemy zrobić, to utrzymać najwyższy poziom urządzeń, które są na intensywnej terapii noworodka - podkreślił.

Owsiak zauważył, że oddziałów położniczych jest coraz mniej. Zaznaczył, że "to nie jest tak, że to jest jakiś alarm, jeżeli chodzi o sprzęt, ale jest ten moment, kiedy możemy kupić znowu najnowsze urządzenia, wprowadzić także sytuacje, które za moment będą obligatoryjne, bo już niektóre kraje Unii Europejskiej to wprowadziły".

Owsiak podkreślił, że "chcemy zrobić wszystko, aby najnowocześniejsze metody, najnowocześniejsze urządzenia były w zasięgu ręki".

Owsiak zaprezentował w czwartek puszki, które będą wykorzystywane do zbierania datków w trakcie 35. Finału. Porównywał puszki z lat 90. ubiegłego wieku do tych najnowszych. To, jak przez lata się zmieniały, porównał do rozwoju Polski. Mówił o tym też w studiu TVN24. - 29 lat historii chociażby tej puszki to jest niezwykła historia naszego kraju, czegoś, co buduje się - ocenił.

TVN jest głównym partnerem telewizyjnym wydarzenia, kontynuując wieloletnią współpracę obejmującą szerokie wsparcie redakcyjne, antenowe, produkcyjne i promocyjne. Będzie to już 11. finał realizowany wspólnie przez WOŚP i TVN.

OGLĄDAJ: Bodnar o manifestacjach przed TK: wolność zgromadzeń ma swoje granice Zobacz cały materiał