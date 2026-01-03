Handlowali mięsem na kebab i prali brudne pieniądze

Grupa głównie działała na terenie Wielkopolski Źródło: Google Earth

Grupa działała głównie na terenie Polski od stycznia 2016 roku do sierpnia 2020 r. - szczególnie w Wielkopolsce. Założycielem oraz kierującym grupą był obywatel Niemiec pochodzenia tureckiego. W skład grupy wchodziło co najmniej 27 osób narodowości tureckiej, polskiej oraz ukraińskiej. Prokuratura Krajowa wskazała w komunikacie, że przestępcza działalność grupy polegała głównie na "pozaewidencyjnym obrocie towarem w postaci mięsa wykorzystywanego do produkcji kebabów, realizowanym za pośrednictwem kontrolowanych przez grupę podmiotów gospodarczych".

Skarb Państwa miał stracić na tym ponad 1,9 mln zł z tytułu podatku VAT i ponad 10,3 mln zł podatku CIT.

Oskarżonych jest 27 osób

Oskarżeni mieli także dopuścić się przestępstwa tzw. prania pieniędzy, czyli ukrywać ich pochodzenie i miejsce przechowywania oraz unikać ich zajęcia. Części oskarżonych przedstawiono także zarzuty nielegalnego posiadania broni palnej oraz polecenia lub nakłaniania do poświadczania nieprawdy w dokumentach. Wobec oskarżonych zastosowano dozór policji oraz poręczenia majątkowe, w tym jedno na kwotę 3 mln zł. Zabezpieczono również 9,1 mln zł na hipotece nieruchomości.

Akt oskarżenia obejmuje 27 osób. Wszystkie są oskarżone o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw skarbowych oraz pranie pieniędzy.

Nad sprawą pracowała zielonogórska ABW i Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu. Akt oskarżenia trafił do Sądu Okręgowego w Poznaniu.

