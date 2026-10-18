Polska Odszedł 25 lat temu, ale "Ślad" pozostał Mateusz Czajka |

Rok temu nagrodę "Ślad" imienia biskupa Chrapka otrzymała Dorota Sokołowska Źródło wideo: PAP/Marcin Obara Źródło zdj. gł.: PAP

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18 października 2001 roku w wypadku samochodowych zginął ówczesny biskup radomski Jan Chrapek. Wcześniej był biskupem pomocniczym drohiczyńskim i biskupem pomocniczym toruńskim. Wiele lat wykładał na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie zajmował się między innymi stykiem teologii, duszpasterstwa i mediów.

W latach 1986-1992 był także przełożonym generalnym zgromadzenia księży michalitów, do którego należał. Wcześniej pracował jako naczelny miesięcznika "Powściągliwość i Praca", łącząc ludzi, którzy w bardzo zróżnicowany sposób patrzyli na ówczesną Polskę i Kościół.

- Według mnie biskup Chrapek daleki był od dzielenia świata na kościelny i świecki, na chrześcijański i pozostały. Dla niego media były po prostu mediami - wspominał na łamach "Więzi" Jarosław Szczepański, który w przeszłości pracował z duchownym w "Powściągliwości i Pracy".

Uhonorowali go nagrodą

Po śmierci biskupa Jana Chrapka ludzie mediów, z którym znał się kapłan, zainicjowali nagrodę "Ślad" jego imienia. Szczepański w swoim artykule wspomina, że rozmawiał o tym tuż po pogrzebie z Katarzyną Kolendą-Zaleską, Stanisławą Domagalską i Elżbietą Hudon.

- Stworzenie nagrody dziennikarskiej było Jego marzeniem. Tłumaczył, że dobro trzeba uwypuklać i nagłaśniać, bo zło jest krzykliwe. Dobro jest ciche. Musimy je pokazywać, bo ludzie są przede wszystkim dobrzy - mówiła cytowana przez stronę internetową nagrody siostra Agnieszka Chrapek, michalitka i zarazem rodzona siostra biskupa.

Pierwszy raz "Ślad" wręczono w 2002 roku. Jak czytamy na stronie nagrody, kapitule przyświeca motto, którym kierował się Jan Chrapek: "Idź przez życie tak, aby ślady twoich stóp przetrwały cię!".

Biskup Jan Chrapek Źródło zdjęcia: PAP

Nagroda "Ślad". Nominowani w 2026 roku

Ubiegłoroczną laureatką nagrody jest Dorota Sokołowska. Jak informowała kapituła nagrody, otrzymała ją za "wrażliwość w prezentowaniu ludzkich losów na tle kulturowej i religijnej tożsamości mieszkańców Podlasia oraz systematyczne dokumentowanie życia i tradycji Polaków na Wileńszczyźnie i Kresach Wschodnich. A także za regularne podejmowanie na antenie radiowej i w publikacjach książkowych tematyki wyzwań stojących przed współczesnym Kościołem".

W tym roku nominowani zostali: Anna Goc, Dariusz Bruncz i Dawid Gospodarek. Gala wręczenia nagrody odbędzie się 2 grudnia w Domu Arcybiskupów Warszawskich w Warszawie.

Dorota Sokołowska na Gali Nagrody Dziennikarskiej "Ślad" im. biskupa Jana Chrapka Źródło zdjęcia: PAP/Marcin Obara

Źródło: Google Maps