Zatrzymano osobę w związku z zabójstwem w Kędzierzynie
O zatrzymaniu pierwsze poinformowało radio RMF. Fakt ten potwierdził nam rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Opolu.
- Zatrzymaliśmy osobę, którą wiążemy z tym zabójstwem - powiedział tvn24.pl prok. Stanisław Bar.
Morderstwo w pobliżu osiedla
Ciało 49-letniej kobiety znalazł w piątek mężczyzna, który spacerował w lesie niedaleko Osiedla Żabieniec w Kędzierzynie-Koźlu. W pobliżu zwłok był pies kobiety. 49-latka była mieszkanką pobliskiego osiedla. Prokuratura w sobotę poinformowała, że kobiecie zadano przynajmniej trzy ciosy - w tym dwa "powodujące rozległe obrażenia głowy". Rany miały charakter tłuczony.
W związku ze sprawą policja wystosowała apel z prośbą o przekazanie śledczym nagrań z kamer samochodowych z piątkowego popołudnia. Zależało im na filmach z osiedla, okolic ogródków działkowych i centrum handlowego.
Więcej informacji wkrótce.