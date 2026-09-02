Opole Zatrzymano osobę w związku z zabójstwem w Kędzierzynie Oprac. Mateusz Czajka |

Ciało kobiety znajdowało się w lesie w pobliżu osiedla Źródło wideo: Twojemedia.tv Źródło zdj. gł.: Twojemedia.tv

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O zatrzymaniu pierwsze poinformowało radio RMF. Fakt ten potwierdził nam rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Opolu.

- Zatrzymaliśmy osobę, którą wiążemy z tym zabójstwem - powiedział tvn24.pl prok. Stanisław Bar.

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Morderstwo w pobliżu osiedla

Ciało 49-letniej kobiety znalazł w piątek mężczyzna, który spacerował w lesie niedaleko Osiedla Żabieniec w Kędzierzynie-Koźlu. W pobliżu zwłok był pies kobiety. 49-latka była mieszkanką pobliskiego osiedla. Prokuratura w sobotę poinformowała, że kobiecie zadano przynajmniej trzy ciosy - w tym dwa "powodujące rozległe obrażenia głowy". Rany miały charakter tłuczony.

W związku ze sprawą policja wystosowała apel z prośbą o przekazanie śledczym nagrań z kamer samochodowych z piątkowego popołudnia. Zależało im na filmach z osiedla, okolic ogródków działkowych i centrum handlowego.

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Źródło: Google Maps

Więcej informacji wkrótce.