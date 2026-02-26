Logo strona główna
Opole

Podwójne zabójstwo, zatrzymany brat jednej z ofiar

Policja zatrzymała 34-latka (zdjęcie ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło w gminie Niemodlin
Źródło: tvn24
W Sadach pod Niemodlinem doszło do zabójstwa dwóch osób. Policja zatrzymała brata jednej z ofiar. Mężczyzna podczas zatrzymania miał zaatakować policjanta.

Policjanci zostali wezwani w środę wieczorem do jednego z domów jednorodzinnych w Sadach pod Niemodlinem. Powodem interwencji była awantura rodzinna. Gdy przybyli na miejsce, przez okno zobaczyli ciała dwóch osób.

– Funkcjonariusze wezwali pogotowie ratunkowe i weszli do budynku. Przybyli na miejsce medycy potwierdzili, że znaleziona 24-letnia kobieta i 29-letni mężczyzna nie żyją. Przyczyną ich śmierci najprawdopodobniej są rany zadane nożem. Na strychu domu policjanci znaleźli 29-letniego brata zamordowanej kobiety, który podczas zatrzymania zaatakował policjanta – powiedział prokurator rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu Stanisław Bar. Druga zmarła osoba to znajomy rodzeństwa.

O godzinie odbyła się konferencja policji i prokuratury w tej sprawie. – Około godziny 22 miejscowa policja otrzymała zgłoszenie o awanturującym się mężczyźnie. Gdy funkcjonariusze dotarli na miejsce zastali zamknięty dom, podjęli próbę dostania się przez drzwi, te były zamknięte. Przez okno w jednym z pomieszczeń zauważyli ciała dwóch osób – relacjonował Stanisław Bar, rzecznik prasowy opolskiej prokuratury.

Gdy weszli do domu, w innym pomieszczeniu zastali mężczyznę, który zaatakował policjanta. Został obezwładniony i jest w rękach policji.

Zatrzymany mężczyzna nie został na razie przesłuchany. Trwają czynności w związku z tą sprawą, są przeprowadzane sekcje zwłok.

Wcześniej służby informowały o innym zabójstwie, do którego doszło w oddalonym o 50 kilometrów Kadłubie. Tam od ciosów siekierą zginęli starsza kobieta i partner jej wnuczki. W związku ze zdarzeniem policja szuka nastoletniego prawnuka zmarłej.

Dwie osoby zamordowane siekierą, szukają nastolatka
Dwie osoby zamordowane siekierą, szukają nastolatka

Opracowała Anna Winiarska

Kadłub, woj. opolskie, zabójstwo

Koszmar w opolskiem. Najnowsze informacje w TVN24
Kadłub, woj. opolskie, zabójstwo
Źródło: PAP / tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

