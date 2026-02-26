Podwójne zabójstwo, zatrzymany brat jednej z ofiar

Policjanci zostali wezwani w środę wieczorem do jednego z domów jednorodzinnych w Sadach pod Niemodlinem. Powodem interwencji była awantura rodzinna. Gdy przybyli na miejsce, przez okno zobaczyli ciała dwóch osób.
– Funkcjonariusze wezwali pogotowie ratunkowe i weszli do budynku. Przybyli na miejsce medycy potwierdzili, że znaleziona 24-letnia kobieta i 29-letni mężczyzna nie żyją. Przyczyną ich śmierci najprawdopodobniej są rany zadane nożem. Na strychu domu policjanci znaleźli 29-letniego brata zamordowanej kobiety, który podczas zatrzymania zaatakował policjanta – powiedział prokurator rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu Stanisław Bar. Druga zmarła osoba to znajomy rodzeństwa.
O godzinie odbyła się konferencja policji i prokuratury w tej sprawie. – Około godziny 22 miejscowa policja otrzymała zgłoszenie o awanturującym się mężczyźnie. Gdy funkcjonariusze dotarli na miejsce zastali zamknięty dom, podjęli próbę dostania się przez drzwi, te były zamknięte. Przez okno w jednym z pomieszczeń zauważyli ciała dwóch osób – relacjonował Stanisław Bar, rzecznik prasowy opolskiej prokuratury.
Gdy weszli do domu, w innym pomieszczeniu zastali mężczyznę, który zaatakował policjanta. Został obezwładniony i jest w rękach policji.
Zatrzymany mężczyzna nie został na razie przesłuchany. Trwają czynności w związku z tą sprawą, są przeprowadzane sekcje zwłok.
Wcześniej służby informowały o innym zabójstwie, do którego doszło w oddalonym o 50 kilometrów Kadłubie. Tam od ciosów siekierą zginęli starsza kobieta i partner jej wnuczki. W związku ze zdarzeniem policja szuka nastoletniego prawnuka zmarłej.
Opracowała Anna Winiarska
Źródło: PAP / tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock