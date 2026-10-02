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Opole

Zastępca prokuratora okręgowego pijany prowadził auto. Zawieszenie, odwołanie i zarzut

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Zastępca prokuratora był pijany
Stanisław Bar z Prokuratury Okręgowej w Opolu o zawieszonym prokuratorze
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: tvn24.pl
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Mężczyzna zatrzymany do kontroli drogowej na autostradzie A4 na Podkarpaciu miał w organizmie blisko trzy promile alkoholu. To prokurator z Opola. Został zawieszony, stracił immunitet i usłyszał zarzut.

We wtorek po godzinie 21 funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku, wykonując czynności na autostradzie A4, zatrzymali do kontroli kierującego samochodem osobowym marki Kia.

Był to Henryk W., zastępca prokuratura okręgowego w Opolu. Został on cztery razy przebadany na zawartość alkoholu w organizmie, wyniki to od około 2,4 do blisko trzech promili.

Zawieszenie i odwołanie

- Henryk W. został zawieszony na pół roku w czynnościach służbowych. Do Prokuratury Krajowej został też skierowany wniosek o odwołanie go z pełnionej funkcji oraz o obniżenie jego wynagrodzenia o 50 procent - przekazał w środę prokurator Stanisław Bar z Prokuratury Okręgowej w Opolu.

Prokurator krajowy Dariusz Korneluk tego samego dnia odwołał Henryka W. z pełnionej dotychczas funkcji zastępcy prokuratora okręgowego.

Uchylony immunitet i zarzuty

1 października prokurator z Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej skierował do Sądu Najwyższego wniosek o podjęcie uchwały zezwalającej na pociągnięcie prokuratora Henryka W. do odpowiedzialności karnej (wniosek o uchylenie immunitetu). Tego samego dnia Sąd Najwyższy uwzględnił wniosek.

"Prokurator z Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej przedstawił Henrykowi W. zarzut prowadzenia w dniu 29 września 2026 roku na autostradzie A4 samochodu w stanie nietrzeźwości. Przyznał się on do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia" - poinformował w komunikacie prokurator Przemysław Nowak, rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej.

Prokurator zastosował wobec podejrzanego nakaz powstrzymania się od prowadzenia pojazdów mechanicznych na czas trwania postępowania. Został zawieszony w czynnościach służbowych prokuratora i musi wpłacić poręczenie majątkowe w kwocie 10 tysięcy złotych.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
ProkuraturaAlkoholDrogi w PolscePolicja
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