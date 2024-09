Służby na bieżąco monitorują sytuację w mieście

W związku z ryzykiem zalań i podtopień prezydent Opola powołał sztab kryzysowy. Miejskie służby wspólnie ze strażą pożarną na bieżąco monitorują sytuację w mieście. Miasto przygotowało 110 tysięcy worków i piasek, którymi mieszkańcy mogą zabezpieczać swoje posesje. W sprawie odbioru worków należy kontaktować się z Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego pod numerami telefonów 77 44 61 077 lub 77 54 11 340. Na bieżąco monitorowana jest sytuacja na ciekach, przepustach i rowach. "Na bieżąco sprawdzany jest stan wpustów drogowych (także pod wiaduktami). Kratki były sukcesywnie czyszczone, jednak tak intensywne opady deszczu mogą sprawić, że nie będą one w stanie przyjąć tak dużej ilości wody, która także będzie nanosić m.in. liście, gałęzie itp.. Jeśli będzie dochodziło do zatykania wpustów, wówczas będą one czyszczone, jednak należy pamiętać, że nie da się tego zrobić jednocześnie. Dlatego prośba do mieszkańców, którzy zobaczą zapchaną kratkę w swoim sąsiedztwie, o zebranie z niej liści, gałęzi tak aby ułatwić odpływ wody" - informuje opolski ratusz. Wszystkie instalacje burzowe zostały sprawdzone przez spółkę Wodociągi i Kanalizacja. Według zapewnień ratusza są one sprawne, mimo to pracownicy będą je na bieżąco monitorować. Sprawdzone i sprawne są także instalacje zabezpieczające przed tzw. cofką. Wszystkie rowy przydrożne, które są w zarządzie miasta, są wyczyszczone i drożne. Służby miejskie apelują do mieszkańców i firm o opróżnienie zbiorników na deszczówkę, oczyszczenie przydrożnych kratek z liści i gałęzi oraz o stosowanie się do poleceń Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.