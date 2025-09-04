Spadł z trzeciego piętra, utknął między budynkami

W środę (3 września) około godziny 23 strażacy z Nysy otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu, do którego doszło w Prudniku. Mężczyzna spadł z trzeciego piętra budynku. Konieczne było zadysponowanie na miejsce specjalistycznej grupy ratownictwa wysokościowego z Głuchołazów.
Po przyjeździe na miejsce strażacy zastali leżącego w szczelinie pomiędzy budynkami mężczyznę z obrażeniami ciała.
Dotarli do mężczyzny i ewakuowali go
"Przy użyciu technik alpinistycznych ratownicy dotarli do poszkodowanego, następnie udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie poszkodowanej i ewakuowali w bezpieczne miejsce z trudno dostępnego miejsca" - poinformowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nysie.
Poszkodowanym zajął się zespół ratownictwa medycznego, który przetransportował go do szpitala.
Autorka/Autor: mm/ tam
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KP PSP w Nysie