W garażu produkował proch. 22-latek z zarzutami
Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu i funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 22-letniego mieszkańca powiatu brzeskiego. Z ich ustaleń wynikało, że mężczyzna mógł wytwarzać proch. Kilka dni temu funkcjonariusze zapukali do jego drzwi, nie krył zaskoczenia.
Śledczy przeszukali jego mieszkanie i pomieszczenia gospodarcze. W garażu znaleźli prekursory do wytwarzania czarnego prochu oraz gotowy już proch. Wszystko znajdowało się na regałach.
300 gramów gotowego prochu w garażu
"Mężczyzna został zatrzymany, a materiały zabezpieczone. Funkcjonariusze zabezpieczyli 300 gramów gotowego prochu, a także plastikowe pojemniki i słoiki z substancjami, które posłużyły do wytworzenia materiału" - informuje opolska policja.
22-latek usłyszał zarzut wytwarzania substancji niebezpiecznych, które mogą sprowadzić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób. Grozi mu od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.
"W przypadku prekursorów materiałów wybuchowych przepisy regulują ich obrót i dostępność. Niektóre substancje i mieszaniny podlegają ograniczeniom, a podejrzane transakcje znacznych ilości mogą podlegać kontroli. Obrót niektórymi prekursorami jest regulowany, a nabywanie lub posiadanie określonych materiałów wybuchowych wymaga spełnienia ustawowych warunków lub zezwoleń" - poinformowali opolscy policjanci.