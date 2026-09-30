Opole W garażu produkował proch. 22-latek z zarzutami Oprac. Svitlana Kucherenko |

Policjanci znaleźli w garażu 22-latka proch i jego prekursory Źródło wideo: Opolska policja Źródło zdj. gł.: Opolska policja

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Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu i funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 22-letniego mieszkańca powiatu brzeskiego. Z ich ustaleń wynikało, że mężczyzna mógł wytwarzać proch. Kilka dni temu funkcjonariusze zapukali do jego drzwi, nie krył zaskoczenia.

Śledczy przeszukali jego mieszkanie i pomieszczenia gospodarcze. W garażu znaleźli prekursory do wytwarzania czarnego prochu oraz gotowy już proch. Wszystko znajdowało się na regałach.

22-latek w garażu produkował proch Źródło zdjęcia: Opolska policja

300 gramów gotowego prochu w garażu

"Mężczyzna został zatrzymany, a materiały zabezpieczone. Funkcjonariusze zabezpieczyli 300 gramów gotowego prochu, a także plastikowe pojemniki i słoiki z substancjami, które posłużyły do wytworzenia materiału" - informuje opolska policja.

22-latek pod dozorem policji Źródło zdjęcia: Opolska policja

22-latek usłyszał zarzut wytwarzania substancji niebezpiecznych, które mogą sprowadzić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób. Grozi mu od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

"W przypadku prekursorów materiałów wybuchowych przepisy regulują ich obrót i dostępność. Niektóre substancje i mieszaniny podlegają ograniczeniom, a podejrzane transakcje znacznych ilości mogą podlegać kontroli. Obrót niektórymi prekursorami jest regulowany, a nabywanie lub posiadanie określonych materiałów wybuchowych wymaga spełnienia ustawowych warunków lub zezwoleń" - poinformowali opolscy policjanci.