"Ta pomoc pomogła nam w uruchomieniu szpitala". Wsparcie WOŚP w Nysie

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przekazała na wsparcie szpitala w Nysie, po powodzi, około 19 mln zł. Do placówki dostarczono stacjonarny tomograf komputerowy, zakupiono rezonans magnetyczny, a także wyposażenie laboratorium diagnostycznego, poradni okulistycznej, pracowni endoskopowej i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. - Fakty są takie, że ta pomoc do nas dotarła i bardzo nam pomogła w uruchomieniu szpitala - podkreśla Artur Kamiński, dyrektor szpitala w Nysie.

Wraz z nadchodzącym 33. Finałem WOŚP powraca dyskusja o finansowaniu fundacji, wydatkowaniu zebranych środków i rozliczeniach zbiórek. WOŚP wspierała także poszkodowanych w powodzi, co stało się kolejnym powodem do krytyki Jerzego Owsiaka. Dziennikarze Konkret24 opisali, skąd Fundacja WOŚP ma pieniądze i ile środków do tej pory przeznaczono dla powodzian.

WOŚP przeznaczyła 40 mln zł ze swoich środków na pomoc powodzianom, głównie na sprzęt medyczny dla szpitali w Nysie i Kłodzku. Fundusze te pochodziły z darowizn, od sponsorów i 1,5 proc. podatku, a nie z "pieniędzy z puszek". Dodatkowo we wrześniu 2024 roku uruchomiono zbiórkę, która przyniosła ponad 32 mln zł - łącznie 72 mln zł na walkę ze skutkami powodzi. Szczegóły wydatków są dostępne na stronie WOŚP.

We wtorek szef WOŚP opublikował oświadczenie, w którym wspólnie ze szpitalem w Nysie poinformował, że placówka otrzymała od fundacji pomoc o wartości ok. 19 mln zł. Artur Kamiński, dyrektor szpitala w Nysie w rozmowie z reporterem TVN24 odpowiada na zarzuty hejterów WOŚP.

"Tu nie ma literatury, tu są same fakty"

- Jesteśmy w otoczeniu elementów składowych całego sprzętu nowego stacjonarnego tomografu komputerowego zakupionego przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, który dotarł do nas do szpitala - mówi dyrektor szpitala w Nysie.

Dzięki pomocy WOŚP do placówki medycznej udało się zakupić nowy sprzęt, m.in. wyposażenie poradni okulistycznej i pracowni endoskopowej.

W Nysie, gdzie zalany został szpital, Orkiestra udostępniła mobilny tomograf komputerowy i za niemal 5 mln zł kupiła nowy, który czeka na instalację.

- Teraz trwa adaptacja pomieszczenia pod ten sprzęt. Już rozpoczęły się prace budowlane i techniczne, które potrwają około miesiąca czasu. Pomieszczenie będzie adaptowane, po czym ten sprzęt tam trafi. Będziemy mogli wtedy ruszyć ze stacjonarną pracownią tomografii komputerowej i zrezygnować z tomografu mobilnego. To jest dla nas kluczowe, ponieważ będziemy mieli stacjonarną pracownię i będziemy mogli przeprowadzić więcej badań w ramach diagnostyki obrazowej i zwiększyć tempo naszego szpitala - relacjonuje.

Lista o wartości 19 mln zł

Oprócz stacjonarnego tomografu komputerowego i stacjonarnego rezonansu magnetycznego udało się także zakupić wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, m.in. defibrylatory, aparaty do znieczulenia, wózki do przewożenia chorych, aparaty EKG, deskę do masażu serca, aparat USG, wózki inwalidzkie i anestezjologiczne itd.

- To jest drogi sprzęt. Cały tomograf komputerowy plus adaptacja pomieszczenia to jest kwota około 5 milionów złotych. Fakty są takie, że ta pomoc do nas dotarła i bardzo nam pomogła w uruchomieniu szpitala. Na pewno WOŚP będzie dalej nam pomagać, bo mam takie deklaracje od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, że ta pomoc będzie miała także charakter rzeczowy - dodaje.

"W naszych planach mamy zakup m.in. sprzętu medycznego dla Nysy – między innymi laboratorium do walki z sepsą, które zostało całkowicie zniszczone w powodzi" - zapowiedział Owsiak.

Szpital w Nysie uruchamia pierwsze oddziały TVN24

Sprzęt oklejony czerwonym serduszkiem już wcześniej stał w Nysie

- Dużo takiego sprzętu w latach poprzednich mieliśmy w naszych oddziałach dziecięcych, położniczym, a także ginekologicznym, na szpitalnym oddziale ratunkowym. Teraz dotarła pomoc związana z powodzią, jeżeli chodzi o szpitalny oddział ratunkowy, o diagnostykę. Bez stacjonarnego laboratorium diagnostycznego i szybkiego wyposażenia przez WOŚP naszej pracowni w sprzęt nie moglibyśmy uruchomić działalności szpitala w dniu 18 października. Ta pomoc była wielowymiarowa, płynna, szybka, a komunikacja dobra - dodaje dyrektor szpitala.

Jako jeden z pierwszych rusza oddział dziecięcy TVN24

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to ponad 30 lat pięknych i ważnych historii o jedności, dobroci, zdrowiu a przede wszystkim o pomaganiu. Nie zgadzamy się na groźby, hejt i próbę niszczenia dorobku WOŚP, bo to jest dorobek każdego z nas.

Autorka/Autor:SK

Źródło: TVN24/PAP