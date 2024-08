Dwa potrącenia na przejściach dla pieszych, troje rannych

W Namysłowie (Opolskie) doszło do dwóch groźnych potrąceń na przejściach dla pieszych. W pierwszym wypadku ucierpiał 70-latek, w drugim dwie kobiety w wieku 29 i 25 lat. Poszkodowani trafili do szpitala.

W środę, 14 sierpnia doszło do dwóch potrąceń na przejściach dla pieszych w Namysłowie. Najpierw około godziny 18.30 przy ulicy 1 Maja 63-letni kierujący hyundaiem potrącił na przejściu dla pieszych 70-latka. Poszkodowany trafił do szpitala. Po przebadaniu kierującego, okazało się, że miał on prawie 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.