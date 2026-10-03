Zderzenie we mgle, nie żyje kierowca
O godzinie 6.20 doszło do wypadku na drodze krajowej numer 11. Na odcinku między Byczyną i Biskupicami w województwie opolskim zderzyły się dwa pojazdy marki Volvo.
- Kierowca auta osobowego z nieustalonych na ten moment przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z samochodem ciężarowym, którym kierował 56-letni mężczyzna - przekazała asp. szt. Krystyna Chmielewska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku.
Zginął 36-letni kierowca auta osobowego.
Mgła i słaba widoczność
Asp. szt. Krystyna Chmielewska dodała, że na wspomnianym odcinku z powodu mgły bardzo słaba widoczność.
Odcinek między Byczyną a Biskupicami jest zablokowany. Policja wyznaczyła objazd przez Paruszowice.
Źródło: tvn24.pl