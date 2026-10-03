Zderzenie we mgle, nie żyje kierowca

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Na DK11 zderzyła się osobówka i ciężarówka Źródło wideo: KPP w Kluczborku Źródło zdj. gł.: KPP w Kluczborku

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O godzinie 6.20 doszło do wypadku na drodze krajowej numer 11. Na odcinku między Byczyną i Biskupicami w województwie opolskim zderzyły się dwa pojazdy marki Volvo.

- Kierowca auta osobowego z nieustalonych na ten moment przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z samochodem ciężarowym, którym kierował 56-letni mężczyzna - przekazała asp. szt. Krystyna Chmielewska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku.

Zginął 36-letni kierowca auta osobowego.

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W wypadku na DK11 zginęła jedna osoba Źródło zdjęcia: KPP w Kluczborku

Mgła i słaba widoczność

Asp. szt. Krystyna Chmielewska dodała, że na wspomnianym odcinku z powodu mgły bardzo słaba widoczność.

Odcinek między Byczyną a Biskupicami jest zablokowany. Policja wyznaczyła objazd przez Paruszowice.

Źródło: Google Maps