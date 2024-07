czytaj dalej

Senat zmienia kalendarium prac nad ustawą ważną dla mediów. Wydawcy i redakcje apelują, by wyższa izba zmieniła uchwalone w Sejmie niekorzystne przepisy prawa autorskiego, by łatwiej było negocjować z big techami. Francuzi i Niemcy już się przekonali, jak jest to trudne - pisze portal Business Insider.