Najpierw huczne otwarcie, teraz liczenie strat. Wandale zniszczyli nowy stadion

Podczas piątkowego meczu otwarcia na nowym stadionie w Opolu doszło do aktów wandalizmu. Jak poinformował prezydent miasta, zdewastowano toalety po stronie, gdzie siedzieli kibice z Magdeburga. Policja ustala sprawców zdarzenia.

"Jeżeli czujecie się sztukmistrzami i drzemie w Was artystyczna dusza, mamy jedną podpowiedź: Itaka Arena nie jest najlepszym miejscem do wystawy Waszych prac (przede wszystkim bez uzgodnienia)” - tak klub OKS Odra zwrócił się mediach społecznościowych do kibiców FC Magdeburg.

W piątek obie drużyny rozgrały mecz inauguracyjny z okazji uroczystego otwarcia Itaka Arena w Opolu. Mecz poprzedziły koncerty, a na wydarzenia przygotowano specjalną oprawę oświetleniową oraz pirotechniczną. Okazuje się, że podczas imprezy nie obyło się bez aktów wandalizmu, o czym poinformował prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski.

Nowy stadion piłkarski w Opolu podczas oficjalnego otwarcia, 21 marca PAP/Krzysztof Świderski

"Niestety nie wszyscy chcieli się wczoraj dostosować do naszego święta. Zdewastowano toalety po stronie, gdzie siedzieli kibice z Niemiec, z Magdeburga. Trwa ustalanie sprawców, szacowanie strat i przygotowania do usuwania zniszczeń. Stadion jest ubezpieczony i poradzimy sobie z tymi zniszczeniami. Nie zmienia to faktu, że te akty wandalizmu są paskudne. Jakby przez stadion przewaliła się jakaś dzicz! Bardzo to przygnębiające. Blisko dwanaście tysięcy ludzi miało wczoraj wielkie święto! A mała garstka pokazała, że bliżej im do świnek w chlewie niż do ludzi" - napisał Wiśniewski.

Samorządowiec opublikował również zdjęcia, na których widać zdewastowane łazienki.

"Dziękujemy Panie Prezydencie za ten głos. Akty agresji i wandalizmu na obiekcie muszą być piętnowane i rugowane z życia stadionu. Tylko wtedy możemy liczyć na to, że wypełni się on kibicami, którzy przyszli z miłości do piłki" - przekazał w mediach społecznościowych Zakład Komunalny w Opolu, który zarządza tym obiektem. Na razie trwa szacowanie szkód.

Wiadomo, że o sprawie już poinformowano policę. Na miejscu pojawili się policyjni technicy, którzy zabezpieczyli ślady. Lokalne media informują, że policja zatrzymała pięć osób, ale nie miało to związku z dewastacją.

FC Magdeburg: niedopuszczalne

O aktach wandalizmu na opolskim stadionie napisał również "Bild". Redakcja zwróciła się do drugoligowego FC Magdeburg o komentarz. Władze klubu przekazały, że potępiają celowe niszczenie toalet na stadionie w Opolu. Wskazano, że tego typu zachowania "są niedopuszczalne i szkodzą reputacji fanów". "Intensywnie pracujemy nad wyjaśnieniem tego incydentu. Tym bardziej godne ubolewania jest to, że incydent ten przyćmił wspaniały wieczór otwarcia stadionu, którego wspaniałym gospodarzem była Odra Opole" - dodano w wypowiedzi dla niemieckiego dziennika.

Zdjęcia zdemolowanych łazienek opublikował prezydent Opola FB - Arkadiusz Wiśniewski

"Jest najnowocześniejszym obiektem w Polsce"

"Nasz nowy oficjalny dom" - tak o właśnie otwartym stadionie Itaka Arena przy ulicy Leonarda Olejnika w Opolu pisze drugoligowa OKS Odra Opole. W obiekcie przewidziano na trybunach 11,6 tys. miejsc.

Prace koncepcyjne nad powstaniem stadionu zaczęły się w sierpniu 2018 roku. To wtedy w ogólnopolskim konkursie architektonicznym wyłoniono pracownię 90 Architekci.

Kamień węgielny pod budowę stadionu wmurowano 2 czerwca 2022 roku, a prace budowlane zakończyły się w grudniu 2024 roku.

"Stadion Opolski jest najnowocześniejszym tego typu obiektem w Polsce. Wykorzystuje naturalne źródła energii, wyposażony został w agregaty kogeneracyjne umożliwiające produkcję własnej energii elektrycznej i cieplnej. Jednym z kluczowych elementów ekologicznych stadionu są zbiorniki na deszczówkę o pojemności 400 metrów sześcinnych. Dzięki systemowi małej retencji, deszczówka jest zbierana, oczyszczana i wykorzystywana do nawadniania murawy oraz zieleni wokół stadionu. W czasie suszy natomiast, wsparciem będzie studnia głębinowa dostarczająca wodę z głębokości około 100 metrów" - chwali się Zakład Komunalny w Opolu, który zarządza obiektem.

Sponsorem tytularnym przez najbliższe pięć lat będzie biuro podróżnicze Itaka. Inwestycja pochłonęła ponad 185 milionów złotych.

