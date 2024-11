Wypłata zasiłków dla powodzian. Rząd wprowadza system zaliczkowy

Minister Kierwiński informuje o wprowadzenie systemu zaliczkowego dla powodzian. - Zaliczkowy to znaczy, że każdy, kto złoży wniosek, w ciągu 3 dni otrzyma 50 tysięcy zaliczki - powiedział pełnomocnik rządu do spraw odbudowy po powodzi. We wtorek podpisano również umowę na dofinansowanie odbudowy kolektora łączącego Głuchołazy z Nysą. Inwestycja w kwocie 6,2 mln zł będzie finansowana z funduszu przeciwpowodziowego.

We wtorek, 26 listopada, w trakcie konferencji w Głuchołazach Marcin Kierwiński - pełnomocnik rządu do spraw odbudowy po powodzi - zapowiedział wprowadzenie systemu zaliczkowego.

- Chcielibyśmy, aby te zasiłki trafiały do osób poszkodowanych szybciej, lepiej i tak, żeby ci ludzie mogli z tych pieniędzy jak najszybciej skorzystać. Właśnie dlatego wpisaliśmy do ustawy powodziowej na mój wniosek i ministra Siemoniaka pierwszy raz w historii system zaliczkowy. Zaliczkowy to znaczy - każdy, kto złoży wniosek, w ciągu 3 dni otrzyma 50 tysięcy zaliczki. Rozmawiałem z panem burmistrzem i już dzisiaj 500 takich wniosków trafi do wojewody, a wojewoda przeleje na to pieniądze i pewnie w ciągu dwóch dni te pieniądze trafią do poszkodowanych - poinformował Marcin Kierwiński.