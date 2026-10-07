Olsztyn Wybuchła beczka z piwem. Dwóch kelnerów rannych Oprac. Damian Nowicki |

Wypadki przy pracy (wideo ilustracyjne, archiwalne) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Do zdarzenia doszło 6 października w Warlitach Wielkich pod Ostródą (województwo warmińsko-mazurskie). Około godz. 15 oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie otrzymał zgłoszenie, że w jednym z tamtejszych hoteli wybuchła beczka z piwem typu keg.

- W wypadku ucierpiało wyposażenie restauracji oraz dwóch mężczyzn, którzy pracowali w hotelu jako kelnerzy. Wysłani na miejsce funkcjonariusze oraz ratownicy medyczni szybko udzielili pomocy poszkodowanym, po czym przewieziono ich do szpitala - przekazała kom. Anna Karczewska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie.

Rzeczniczka poinformowała, że mężczyźni przeszli badania, ale ich stan zdrowia nie wymagał hospitalizacji i jeszcze tego samego dnia wrócili do domów.