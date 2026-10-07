Wybuchła beczka z piwem. Dwóch kelnerów rannych
Do zdarzenia doszło 6 października w Warlitach Wielkich pod Ostródą (województwo warmińsko-mazurskie). Około godz. 15 oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie otrzymał zgłoszenie, że w jednym z tamtejszych hoteli wybuchła beczka z piwem typu keg.
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- W wypadku ucierpiało wyposażenie restauracji oraz dwóch mężczyzn, którzy pracowali w hotelu jako kelnerzy. Wysłani na miejsce funkcjonariusze oraz ratownicy medyczni szybko udzielili pomocy poszkodowanym, po czym przewieziono ich do szpitala - przekazała kom. Anna Karczewska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie.
Rzeczniczka poinformowała, że mężczyźni przeszli badania, ale ich stan zdrowia nie wymagał hospitalizacji i jeszcze tego samego dnia wrócili do domów.
Źródło: tvn24.pl, se.pl