Olsztyn Policja zatrzymała dwóch nastolatków. Zapowiadali ataki w szkołach Damian Nowicki |

Rzecznik prasowy KWP w Olsztynie o zatrzymanych nastolatkach Źródło zdj. gł.: KWP w Olsztynie

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

W piątek o godz. 6 policjanci Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie (województwo warmińsko-mazurskie) zatrzymali 16-letniego chłopaka, który miał zamieścić w internecie nagrania z groźbami kierowanymi do uczniów i nauczycieli jednej ze szkół w tym mieście.

- Nastolatek został przewieziony na komendę i na miejscu są z nim wykonywane czynności. Po ich zakończeniu policja ma udzielić więcej informacji - poinformowała młodsza aspirant Agata Stefaniak, oficer prasowa policji w Szczytnie.

Jak podała Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie, nastolatek miał tłumaczyć, że "zrobił to dla żartu".

Groźby miały dotyczyć szkoły ponadpodstawowej

W nocy lokalny "Tygodnik Szczytno" alarmował, że w sieci pojawiło się nagranie, na którym młody, zamaskowany mężczyzna miał zapowiadać przeprowadzenie w piątek ataku na terenie jednej ze szkół w Szczytnie. Według tego medium wypowiadająca się na nagraniu zamaskowana osoba trzymała w ręku nóż. Zaniepokojeni rodzice poinformowali policję.

- Policjanci niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia podjęli działania zmierzające do ustalenia tożsamości autora nagrania. W wyniku podjętych czynności dziś rano funkcjonariusze zatrzymali 16-letniego mieszkańca Szczytna, który jest odpowiedzialny za opublikowane nagranie - podała policja.

Policjanci ze Komendy Powiatowej Policji w #Szczytno ustalili i zatrzymali 16-latka, który nagrał i rozpowszechnił film, w którym groził atakiem w szkole na konkretne osoby. Miał to zrobić "dla żartu". Teraz zmierzy się z realnymi konsekwencjami swojego działania. pic.twitter.com/6bqVU6XPxS — KWP w Olsztynie (@KWP_Olsztyn) October 9, 2026 Rozwiń

Zatrzymany 17-latek z Ełku

Również dzisiaj policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Ełku zatrzymali 17-letniego ucznia szkoły w tej miejscowości.

- Po otrzymaniu informacji, że na grupie klasowej zatrzymany groził przeprowadzeniem ataku na uczniach, funkcjonariusze od razu podjęli działania mające na celu ustalenie tożsamości autora. Aktualnie trwają czynności wyjaśniające z jego udziałem - podaje aspirant Agata Kulikowska de Nałęcz, oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Ełku.

Ataki w szkołach

W czwartek w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach (Mazowieckie) 15-latek ranił trzy osoby, jedną śmiertelnie. Dzień wcześniej w zespole szkół zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem dziewięć osób – pięcioro uczniów, dwoje nauczycieli i dwie osoby postronne. 19-latek miał też ze sobą plecak z zawartością materiału wybuchowego domowej roboty. Z kolei w środę w Sierpcu policja zatrzymała 17-latka, który miał mówić swoim kolegom, że planuje "zrobić coś złego w szkole".