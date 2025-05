Awantura w mieszkaniu, mężczyzna ugodzony nożem w szyję

W jednym z mieszkań w Piszu (woj. warmińsko-mazurskie) doszło do awantury, w trakcie której poważnie ranny został mężczyzna. 66-latek został ugodzony nożyczkami przez jednego z mężczyzn, z którym spożywał alkohol. W ciężkim stanie trafił do szpitala. Sprawca trafił na trzy miesiące do aresztu. Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek (5 maja) przed północą w jednym z mieszkań w Piszu, gdzie trzech mężczyzn spożywało alkohol. W pewnym momencie wywiązała się między nimi awantura. Jeden z nich ranił nożyczkami w szyję właściciela mieszkania, bo ten kazał mu wyjść. 66-letni pokrzywdzony, w poważnym stanie, trafił do szpitala.

- Krótko po tym zdarzeniu policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn przebywających w tym mieszkaniu. To 65- i 66-letni mieszkańcy Pisza. Każdy z nich miał prawie dwa promile alkoholu w organizmie. Po wytrzeźwieniu i zebraniu materiału dowodowego młodszy z nich został zwolniony. Starszy usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa - przekazała nadkomisarz Anna Szypczyńska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Piszu.

Zarzut usiłowania zabójstwa i trzymiesięczny areszt

66-latek przyznał się do winy. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu od dziesięciu lat pozbawienia wolności do dożywocia.

"Pokrzywdzony Ireneusz K. przebywał w swoim mieszkaniu w Piszu w towarzystwie dwóch innych mężczyzn, jednym z nich był Mirosław W. Mężczyźni spożywali wspólnie alkohol. W trakcie spotkania pomiędzy pokrzywdzonym a Mirosławem K. doszło do wymiany zdań, w rezultacie której Mirosław W. zadał pokrzywdzonemu uderzenie nożyczkami w szyję. Na miejsce niezwłocznie zostały wezwane służby ratunkowe, pokrzywdzony został przewieziony do szpitala powiatowego w Piszu, gdzie udzielono mu pomocy medycznej. Badania wykazały, iż doznał poważnych obrażeń ciała obejmujących m.in. uszkodzenie naczyń krwionośnych szyi" - przekazała Prokuratura Okręgowa w Olsztynie.

