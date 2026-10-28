Olsztyn W pobliżu linii kolejowej na Mazurach znaleziono drona. Na miejscu działają służby Damian Nowicki |

Policja o upadku drona w Józefowie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Maszynę znaleziono w pobliżu linii kolejowej do Olsztyna. Wokół nie ma zabudowań, jedynie pola uprawne. Ze wstępnych informacji wynika, że dron został znaleziony przy słupie energetycznym.

Nadkomisarz Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Elblągu potwierdził, że dron nie jest bojowy, to cywilna maszyna, niewielka, czterowirnikowa.

Jako pierwsze informację podało RMF FM.

- Urządzenie ma cztery śmigła, jest wyposażone w kamerę, nośnik pamięci i ma doczepioną baterię - podaje. - Został sprawdzony pod względem ewentualnych zagrożeń. Nie posiada cech niebezpiecznych.

Na miejscu znalezienia obiektu pracowali między innymi pirotechnicy ze specjalnego pododdziału kontrterrorystycznego z Olsztyna Trwa również sprawdzanie, do kogo należy bezzałogowiec.

- Na miejscu nie ma Żandarmerii Wojskowej, miejsce zabezpiecza policja. Dron jest cywilny, został znaleziony na terenie cywilnym, w pobliżu nie ma obiektów wojskowych ani infrastruktury krytycznej - poinformował Dariusz Rozkosz, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej.