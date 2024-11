Samochód wjechał pod pociąg, zginęło pięć osób

Do wypadku doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym we wsi Karwica Mazurska. Dyżurny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszu poinformował, że droga jest nieprzejezdna. Auto wjechało pod pociąg PKP Intercity relacji Białystok - Gdynia Główna. Pociągiem podróżowało 525 pasażerów. Strażak przekazał, że wszyscy pasażerowie będą przetransportowani do miejsc docelowych autobusami, które podstawi na miejsce przewoźnik. Prawdopodobnie ofiary wypadku - troje dorosłych i dwoje dzieci - to rodzina.