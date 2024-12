Tragiczny wypadek na dworcu kolejowym. Zginął mężczyzna

Śledczy wyjaśniają okoliczności wypadku

Policjanci przesłuchują świadków. Zostanie również zabezpieczony monitoring, który ma rozwiać wątpliwości co do okoliczności wypadku.

- Pasażerowie tego pociągu pojechali dalej innymi pociągami w swoich kierunkach. Nie ma żadnych utrudnień. Zostały wyłączone tylko dwa tory, do dyspozycji są cztery kolejne. Bocznymi torami są puszczane pociągi. Maszynista oświadczył, że myślał, że uderzył w zwierzę. Zgodnie z procedurami zatrzymał się, by sprawdzić, co to było. Okazało się, że to człowiek, więc poinformował służby - podkreśliła policjantka.