Pijany policjant spowodował kolizję. Zostanie wydalony ze służby

Śledczy wracają do sprawy zaginionego Michała Karasia z Bielińca (woj. podkarpackie). Rodzina uważa, że chłopak mógł zostać zamordowany. O swoich podejrzeniach powiadomiła prokuraturę w Tarnobrzegu oraz prokuratora generalnego. 16-letni Michał zaginął w 2000 roku. Pojechał z kolegami na dyskotekę, a ślad po nim zaginął. Do dzisiaj nie wiadomo, co się z nim stało, nie znaleziono też jego ciała.