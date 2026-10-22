Olsztyn Do sklepu wszedł mężczyzna z zakrwawioną głową Rafał Molenda |

Brutalny napad w Iławie. Napastnik użył maczety Źródło wideo: KPP w Iławie Źródło zdj. gł.: KPP w Iławie

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Policjanci otrzymali zgłoszenie w środę (14 października) kilka minut po godzinie 22. Do sklepu przy rondzie u zbiegu ulicy Franciszka Smolki i M.C. Skłodowskiej w Iławie wszedł mężczyzna z zakrwawioną głową. Jak ustalili policjanci, mężczyzna chwilę wcześniej spotkał się ze znajomymi. Doszło do kłótni, która przerodziła się w szarpaninę.

Brutalny napad. Użyli maczety, kija i wiatrówki Źródło zdjęcia: KPP w Iławie

- Mieszkaniec Iławy oświadczył, że kilka osób bijąc go rękoma oraz maczetami i kijami spowodowało u niego rany na całym ciele. Dodał, że jeden z mężczyzn oddał w jego kierunku kilka strzałów z broni pneumatycznej. Agresorzy po całym zdarzeniu mieli oddalić się z miejsca w nieznanym kierunku - przekazała Joanna Kwiatkowska z Komendy Powiatowej Policji w Iławie.

Pobity mężczyzna z poważnymi obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala. Policjanci przesłuchali świadków pobicia i dotarli do trzech podejrzanych. To 22-letni mieszkańcy Ostródy.

Dwóch zatrzymanych usłyszało zarzuty udziału w bójce. Prokurator objął ich dozorem policyjnym. Mężczyźni mają również zakaz kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonego.

Trzeci z zatrzymanych odpowie za udział w pobiciu z użyciem maczety i broni pneumatycznej. 22-latek miał też przy sobie narkotyki. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Iławie zdecydował, że mężczyzna najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

Za udział w bójce lub pobiciu z użyciem broni albo innego niebezpiecznego narzędzia grozi kara do ośmiu lat pozbawienia wolności.