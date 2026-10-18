Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Olsztyn

Kierowca z blisko czterema promilami. Policja: był dość komunikatywny

|
Miał aż 3,9 promila alkoholu w organizmie (zdjęcie ilustracyjne)
Dr Bukowska o spożyciu alkoholu w Polsce: Polacy piją dużo, w sposób ryzykowny, który przynosi dużo szkód
Źródło wideo: TVN24+
Źródło zdj. gł.: TVN24
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Inni uczestnicy ruchu byli zaniepokojeni stylem jazdy kierowcy, którego zauważyli na terenie gminy Kalinowo (Warmińsko-Mazurskie). Gdy na miejscu zjawili się policjanci okazało się, że 60-latek miał w organizmie aż 3,9 promila alkoholu.

- Nie przypominam sobie, żeby któryś z zatrzymanych miał aż tyle promili alkoholu w organizmie - mówi aspirant Agata Kulikowska de Nałęcz z Komendy Powiatowej Policji w Ełku.

Funkcjonariusze zostali wezwani w piątek wieczorem do gminy Kalinowo. Inni uczestnicy ruchu zwrócili uwagę na styl jazdy kierowcy osobowego Opla.

Stracił prawo jazdy, grozi mu do trzech lat więzienia

- 60-latek miał aż 3,9 promila alkoholu. O dziwo, był w miarę komunikatywny i rozmawiał z policjantami – zaznacza asp. Kulikowska de Nałęcz.

Kierowca stracił prawo jazdy. Musi się liczyć z konsekwencjami. Za jazdę na podwójnym gazie grozi do trzech lat pozbawienia wolności.

Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
PolicjaWarmińsko-Mazurskie
Czytaj także:
imageTitle
Wielka Maja Chwalińska. Ma pierwszy tytuł w karierze
EUROSPORT
Chwalinska
Maja Chwalińska - Sonay Kartal w finale w Wuhanie
EUROSPORT
Znaleźli go na polu obok miejscowości Lipina
Był zakopany obok studni. To ślad XIX-wiecznej granicy
Lublin
shutterstock_2505254143
"Sabotaż lub dywersja". Kolejny incydent ze Starlinkiem
BIZNES
Ormuz – cieśnina
"Z pewnością nie odważą się". Ostrzeżenie dla USA
BIZNES
narkotyki forum-0451655096
Kartel zna numer kontenera. Firma nie wie, że przewozi kokainę
Joanna Rubin-Sobolewska
Pogoda na 16 dni: Nastąpi skok temperatury do prawie 20 stopni
Przed nami duża zmiana temperatury. Pogoda na 16 dni
METEO
Prezes PiS Jarosław Kaczyński i politycy partii: Michał Kowalski, Antoni Macierewicz, Mariusz Gosek i Kazimierz Smoliński podczas protestu przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Spór o Trybunał. "PiS traktuje go jak polisę ubezpieczeniową"
KAWA NA ŁAWĘ
Prace drogowe (zdjęcie ilustracyjne)
Prace drogowe w czterech dzielnicach. Lista utrudnień
WARSZAWA
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
Rozejm według Rosji. Zełenski podał wstrząsające dane
BIZNES
Znaleźli ciało mężczyzny (zdjęcie ilustracyjne)
Żołnierze zauważyli na jezdni ciało mężczyzny. Śledczy ustalają, co się stało
Białystok
Poszukiwania w okolicach Lublina
Wojsko o "podejrzeniu naruszenia przestrzeni" Polski. "Rozpatrywane są różne scenariusze"
Polska
GCZD w Katowicach
Onkologia dziecięca bez chemioterapii. Rodzice: nie o to nam chodziło
Katowice
Hulajnogi elektryczne w centrum Warszawy
Chcą się pozbyć hulajnóg elektrycznych z centrum. Co zmienia stanowisko radnych?
WARSZAWA
2-Juodonys
"Niezidentyfikowany" obiekt na Litwie. "Specjaliści na miejscu", Polacy "w kontakcie"
Świat
ulica warszawa ludzie tlum miasto przejscie shutterstock_2216128791
Dlatego nie mają dzieci. Oto powód
BIZNES
Polskie myśliwce F-16 (zdjęcie ilustracyjne)
Dwa alerty i komunikat wojska. "Nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni"
Polska
Emu biegał po ulicach Santa Cruz
Emu biegał po ulicach miasta. Nagranie
METEO
Skrzyniarki na Słowacji
Poślizgnął się i spadł z dużej wysokości. Nie żyje polski turysta
METEO
Donald Trump
Trump: nie odbierali ode mnie telefonów, teraz włażą mi w tyłek
BIZNES
Mgła na Bukowym Berdzie
Podczas górskiej wędrówki usłyszeli "przeraźliwy szloch i krzyk dziecka"
Rzeszów
Utrudnienia w kursowaniu tramwajów (zdjęcie ilustracyjne)
Uszkodzona sieć trakcyjna. Siedem linii tramwajowych było na objazdach
WARSZAWA
Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
Twierdzi, że lekarze ją odesłali. W domu urodziła syna. Szpital podaje inną wersję
WARSZAWA
Zegarek w Przemyślu. Zmieniliśmy czas z letniego na zimowy
Zmiana czasu. Podano nowy harmonogram
BIZNES
imageTitle
Miał przeżyć najwyżej trzy miesiące. Żyje, zaczął mówić
EUROSPORT
Zabytkowy ratusz w Limoges
"Katastrofa dla dziedzictwa narodowego". Podpalili zabytkowy ratusz
Świat
Drony uderzyły w budynek spółki Ahrofrukt LTD
Ponowny atak na polską firmę w Ukrainie
Świat
imageTitle
Messi nie przestaje zadziwiać. "Takie rzeczy!"
Najnowsze
imageTitle
"Trzy razy mówiłem, by przerwała mecz". Obóz Świątek odpowiada na zarzuty
EUROSPORT
Bukowisko
Bukowisko na nagraniu. "Piękna i pełna dynamizmu scena"
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica