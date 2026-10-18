Kierowca z blisko czterema promilami. Policja: był dość komunikatywny
- Nie przypominam sobie, żeby któryś z zatrzymanych miał aż tyle promili alkoholu w organizmie - mówi aspirant Agata Kulikowska de Nałęcz z Komendy Powiatowej Policji w Ełku.
Funkcjonariusze zostali wezwani w piątek wieczorem do gminy Kalinowo. Inni uczestnicy ruchu zwrócili uwagę na styl jazdy kierowcy osobowego Opla.
Stracił prawo jazdy, grozi mu do trzech lat więzienia
- 60-latek miał aż 3,9 promila alkoholu. O dziwo, był w miarę komunikatywny i rozmawiał z policjantami – zaznacza asp. Kulikowska de Nałęcz.
Kierowca stracił prawo jazdy. Musi się liczyć z konsekwencjami. Za jazdę na podwójnym gazie grozi do trzech lat pozbawienia wolności.
Źródło: tvn24.pl