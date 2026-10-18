Olsztyn Kierowca z blisko czterema promilami. Policja: był dość komunikatywny Tomasz Mikulicz |

Dr Bukowska o spożyciu alkoholu w Polsce: Polacy piją dużo, w sposób ryzykowny, który przynosi dużo szkód Źródło wideo: TVN24+ Źródło zdj. gł.: TVN24

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

- Nie przypominam sobie, żeby któryś z zatrzymanych miał aż tyle promili alkoholu w organizmie - mówi aspirant Agata Kulikowska de Nałęcz z Komendy Powiatowej Policji w Ełku.

Funkcjonariusze zostali wezwani w piątek wieczorem do gminy Kalinowo. Inni uczestnicy ruchu zwrócili uwagę na styl jazdy kierowcy osobowego Opla.

Stracił prawo jazdy, grozi mu do trzech lat więzienia

- 60-latek miał aż 3,9 promila alkoholu. O dziwo, był w miarę komunikatywny i rozmawiał z policjantami – zaznacza asp. Kulikowska de Nałęcz.

Kierowca stracił prawo jazdy. Musi się liczyć z konsekwencjami. Za jazdę na podwójnym gazie grozi do trzech lat pozbawienia wolności.