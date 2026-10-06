Awantura w przychodni zakończona deportacją
Jak przekazała aspirant Agata Kulikowska de Nałęcz, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Ełku, do zdarzenia doszło w jednej z przychodni. Policjanci zostali wezwani do agresywnej kobiety.
- Krzyczała, przeklinała, zaczepiała innych ludzi i odmawiała wyjścia z budynku. W trakcie interwencji była pobudzona i nie wykonywała poleceń policjantów. Swoją agresję skierowała na policjantkę - wyzywała ją, groziła jej i próbowała kopać - opisała aspirant Agata Kulikowska de Nałęcz.
Zarzuty i deportacja
56-latka została zatrzymana. Usłyszała zarzuty znieważenia funkcjonariusza, naruszenia nietykalności cielesnej oraz kierowania gróźb.
- Policjanci wystąpili z wnioskiem o wydalenie obywatelki Ukrainy z Polski - dodała aspirant Agata Kulikowska de Nałęcz.
Strażnicy graniczni odwieźli 56-latkę na granicę i przekazali stronie ukraińskiej.