Olsztyn Awantura w przychodni zakończona deportacją Oprac. Michał Malinowski |

Przemoc na każdym dyżurze. Z czym stykają się ratownicy medyczni (wideo ilustracyjne) Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Jak przekazała aspirant Agata Kulikowska de Nałęcz, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Ełku, do zdarzenia doszło w jednej z przychodni. Policjanci zostali wezwani do agresywnej kobiety.

- Krzyczała, przeklinała, zaczepiała innych ludzi i odmawiała wyjścia z budynku. W trakcie interwencji była pobudzona i nie wykonywała poleceń policjantów. Swoją agresję skierowała na policjantkę - wyzywała ją, groziła jej i próbowała kopać - opisała aspirant Agata Kulikowska de Nałęcz.

Zarzuty i deportacja

56-latka została zatrzymana. Usłyszała zarzuty znieważenia funkcjonariusza, naruszenia nietykalności cielesnej oraz kierowania gróźb.

- Policjanci wystąpili z wnioskiem o wydalenie obywatelki Ukrainy z Polski - dodała aspirant Agata Kulikowska de Nałęcz.

Strażnicy graniczni odwieźli 56-latkę na granicę i przekazali stronie ukraińskiej.