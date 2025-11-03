Logo strona główna
Olsztyn

Miał przystawić nóż do gardła, później strzelał w okna. To znaleźli w jego mieszkaniu

Policja odnalazła w mieszkaniu cały arsenał
Elbląg
Źródło: Google Earth
42-letni mieszkaniec Elbląga usłyszał zarzuty po tym, jak groził znajomej śmiercią, przystawił jej nóż do gardła, a następnie strzelał z pistoletu pneumatycznego w okna jej mieszkania. Najbliższe miesiące mężczyzna spędzi w areszcie.

Do zdarzenia doszło w nocy z 25 na 26 października przed jednym z klubów na terenie Elbląga. Jak informuje policja, 42-latek najpierw zaczął grozić znajomej kobiecie, że pozbawi życia ją i jej dzieci, a następnie przystawił jej nóż do gardła. Kobieta zdołała uciec i schroniła się w domu.

Na tym jednak agresor nie poprzestał. Krótko po zajściu pojawił się przed domem kobiety i z pistoletu pneumatycznego strzelał w okna jej mieszkania. Uszkodził szyby, powodując straty szacowane na kilka tysięcy złotych.

W mieszkaniu cały arsenał

Mężczyzna został zatrzymany dzień później. "Funkcjonariusze weszli do jego mieszkania. Podczas przeszukania zabezpieczyli pistolet pneumatyczny na stalowe kulki, kije bejsbolowe, kastety, pałki oraz nóż, którym miał grozić kobiecie. 42-latek nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień" - przekazała Komenda Miejskiej Policji w Elblągu w komunikacie.

42-latek jest podejrzany o groźby karalne i zniszczenie mienia.

Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego trzymiesięczny areszt tymczasowy. Mężczyzna nie był wcześniej karany.

Jak podkreśla policja, sprawa ma charakter rozwojowy. Funkcjonariusze nie wykluczają dalszych zatrzymań. Podejrzanemu grozi do pięciu lat więzienia.

