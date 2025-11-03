Miał przystawić nóż do gardła, później strzelał w okna. To znaleźli w jego mieszkaniu

Elbląg Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło w nocy z 25 na 26 października przed jednym z klubów na terenie Elbląga. Jak informuje policja, 42-latek najpierw zaczął grozić znajomej kobiecie, że pozbawi życia ją i jej dzieci, a następnie przystawił jej nóż do gardła. Kobieta zdołała uciec i schroniła się w domu.

Na tym jednak agresor nie poprzestał. Krótko po zajściu pojawił się przed domem kobiety i z pistoletu pneumatycznego strzelał w okna jej mieszkania. Uszkodził szyby, powodując straty szacowane na kilka tysięcy złotych.

W mieszkaniu cały arsenał

Mężczyzna został zatrzymany dzień później. "Funkcjonariusze weszli do jego mieszkania. Podczas przeszukania zabezpieczyli pistolet pneumatyczny na stalowe kulki, kije bejsbolowe, kastety, pałki oraz nóż, którym miał grozić kobiecie. 42-latek nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień" - przekazała Komenda Miejskiej Policji w Elblągu w komunikacie.

42-latek jest podejrzany o groźby karalne i zniszczenie mienia.

Policja odnalazła w mieszkaniu cały arsenał Źródło: KMP Elbląg

Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego trzymiesięczny areszt tymczasowy. Mężczyzna nie był wcześniej karany.

Jak podkreśla policja, sprawa ma charakter rozwojowy. Funkcjonariusze nie wykluczają dalszych zatrzymań. Podejrzanemu grozi do pięciu lat więzienia.