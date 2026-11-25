Ponad 19 kilogramów narkotyków. Akcja elbląskich policjantów
Do zatrzymania doszło w poniedziałek 23 listopada. Śledczy kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu ustalili, że amfetamina miała być wytwarzana w jednym z garaży, a następnie przewożona do kolejnego, który służył za magazyn.
Stamtąd narkotyki miały trafiać do sprzedaży. Poza narkotykami policjanci zabezpieczyli także przedmioty, które służyły do produkcji środków odurzających.
– Obaj mężczyźni otrzymali zarzuty i zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące. Za wytwarzanie znacznej ilości substancji psychotropowej może im grozić kara, której górna granica to 20 lat pozbawienia wolności – przekazał nadkomisarz Krzysztof Nowacki z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.
Źródło: tvn24.pl
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