"Powinniśmy brać przykład z Polski, która tak spontanicznie powitała uchodźców"

Sytuacja na przejściu granicznym w Medyce 12.03 | Przed przejściami granicznymi z Ukrainy do Polski wciąż czekają tłumy uchodźców. Tak właśnie jest na przejściu w Medyce. Wśród uciekinierów z Ukrainy w sobotę znalazł się Umid Isabajew, sobowtór prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. W przeciwieństwie do tysięcy innych uchodźców trafiających do Polski Umid wie, gdzie się kierować po przekroczeniu granicy. We Wrocławiu czeka na niego Sławomir – sobowtór Władimira Putina. TVN24