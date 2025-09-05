Ministra od mieszkalnictwa zrezygnowała ze stanowiska po zaniżeniu podatku od mieszkania

Keir Starmer przyjechał na spotkanie do Białego Domu Źródło: Reuters

Informacja ta pojawiła się chwilę po tym, gdy lokalne media podały, że premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer otrzymał raport od niezależnego doradcy ds. etyki Laurie Magnusa na temat spraw podatkowych Angeli Rayner.

Z dokumentu wynika, że polityczka złamała kodeks ministerialny i nie spełniła "najwyższych możliwych standardów właściwego postępowania".

Polityczka w wywiadzie udzielonym w środę stacji Sky News powiedziała, że otrzymała błędną poradę prawną, w wyniku której zapłaciła niższy podatek, niż powinna. Szacuje się, że zapłaciła o 40 tysięcy funtów mniej, niż była winna, od nieruchomości wartej 800 tysięcy funtów, ponieważ traktowała ją jako swoje główne miejsce zamieszkania, a nie jako drugi dom, od którego płaci się wyższą stawkę podatku od czynności cywilnoprawnych.

"Głęboko żałuję, że nie zasięgnęłam dodatkowej porady prawej (...) Biorę pełną odpowiedzialność za ten błąd" - napisała Reyner w opublikowanym w piątek oświadczeniu.

"Chciałabym skorzystać z okazji i powtórzyć, że nigdy nie miałam zamiaru zrobić niczego innego, jak tylko zapłacić odpowiednią kwotę podatku" - przekonywała. Polityczka dodała, że podjęła decyzję o rezygnacji zarówno ze względu na ustalenia raportu, jak i wpływ, jaki wydarzenie to wywarło na jej rodzinę.

To nie koniec rekonstrukcji

W odpowiedzi na tę rezygnację premier Starmer opublikował własnoręcznie napisany list do Rayner, w którym podziękował jej za poinformowanie go o swojej decyzji o rezygnacji z rządu, dodając, że jest mu "bardzo smutno, że jej kadencja jako wicepremierki, ministry i wiceprzewodniczącej Partii Pracy dobiegła w ten sposób do końca".

Keir Starmer i Angela Rayner w Liverpoolu Źródło: EPA/ADAM VAUGHAN

Zdaniem brytyjskiej prasy, odejście Rayner jest zapowiedzią szerszej rekonstrukcji w brytyjskim gabinecie.

Dotychczasowy szef dyplomacji David Lammy zostanie wicepremierem w brytyjskim rządzie, a także będzie pełnił stanowisko ministra sprawiedliwości - podała w piątek stacja BBC.

Tekę ministra spraw zagranicznych ma objąć Yvette Cooper, pełniąca do tej pory funkcję ministry spraw wewnętrznych, a Shabana Mahmood przejmuje zaś stanowisko szefowej resortu spraw wewnętrznych, tracąc posadę ministry sprawiedliwości - przekazała brytyjska stacja.

