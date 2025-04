Trwają obchody koronacji Bolesława Chrobrego, zakończy je wieczorny pokaz dronów

Tysiąclecie Korony Polskiej. Premier zapowiada obchody Źródło: X/@donaldtusk

Piknik, koncert i pokaz dronów – to tylko niektóre z atrakcji czekających na warszawiaków i turystów z okazji 1000-lecia koronacji Bolesława Chrobrego na króla Polski.

- Wokół nas są dziesiątki tysięcy ludzi, tu na Wybrzeżu Kościuszkowskim, na bulwarach wiślanych naprawdę dzieją się niesamowite rzeczy. Tak warszawiacy i ludzie z całej Polski czczą tysiąclecie korony polskiej. (...) Ja jestem bardzo poruszony - powiedział w niedzielę mediom będący na miejscu premier Donald Tusk. Podkreślił, że wielu ludzi uznało, że w taki sposób należy czcić tysiąclecie Korony Polskiej.

Przypomniał, że w niedzielę wieczorem zorganizowany zostanie jeszcze "wielki koncert" na błoniach Stadionu Narodowego, a następnie pokaz dronów. Podkreślił, że wydarzenia te udało się zorganizować "bez wielkiej celebry, bez wielkich przemówień".

Piknik Tysiąclecia z okazji 1000. rocznicy koronacji Bolesława Chrobrego nad Wisłą w Warszawie Źródło: PAP/Radek Pietruszka

Piknik, przelot samolotów i koncert

Podczas obchodów nad Wisłą można zobaczyć inspirowaną "Pocztem królów i książąt polskich" Jana Matejki instalację z 8-metrowymi głowami 28 koronowanych królów Polski. Przy Centrum Nauki Kopernik - na Wybrzeżu Kościuszkowskim i skwerze Tadeusza Kahla przygotowano historyczno-edukacyjny Piknik Tysiąclecia z trzema strefami - średniowieczną, współczesności i przyszłości.

Nad głowami uczestników o godz. 14.30 odbył się przelot samolotów F-16 przygotowany przez Siły Zbrojne RP.

Podczas pikniku dostępna jest wystawa sprzętu wojskowego. Obecni na miejscu żołnierze opowiedzą o m.in. o sprzętach znajdujących się w dyspozycji wojska, np. amerykańskim czołgu M1A1 Abrams, niemieckim leopardzie 2PL oraz K2 GF - wersji południowokoreańskiego czołgu podstawowego K2 Black Panther przystosowywanej do wymagań Wojska Polskiego.

Piknik Tysiąclecia z okazji 1000. rocznicy koronacji Bolesława Chrobrego nad Wisłą w Warszawie Źródło: PAP/Radek Pietruszka

Historyczna parada na moście Świętokrzyskim odbędzie się o godz. 18.30, a o godz. 20.00 na błoniach stadionu Narodowego koncert, w którym wystąpią m.in. Bovska, Doda, Kayah i Organek. Na jego zakończenie uczestnicy obejrzą pokaz świetlny dronów.

Parada, którą kompania reprezentacyjna oraz orkiestra Wojska Polskiego poprowadzą przez most Świętokrzyski na błonia stadionu Narodowego, ma być obrazem i symboliczną podróżą przez 1000 lat polskiej historii. Wisłą ma też przepłynąć statek z symbolem stolicy - warszawską Syrenką.

Uczestnicy imprezy będą mogli też obejrzeć artystyczną inscenizację "żywych Drzwi Gnieźnieńskich" z udziałem 80 aktorów i zespołu Art Color Ballet. Zaplanowano też prezentację historii Polski na ekranach wodnych - formy projekcji obrazu, która tworzy zawieszony w przestrzeni hologram.

Utrudnienia w ruchu

Jak przekazała w niedzielę po południu na portalu X Kancelaria Premiera, na błoniach PGE Stadionu Narodowego "wszystko jest przygotowane na koncert z okazji Tysiąclecia Korony Polskiej". Dodała, że szykuje się "niezapomniane widowisko". Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów.

Piknik Tysiąclecia z okazji 1000. rocznicy koronacji Bolesława Chrobrego nad Wisłą w Warszawie Źródło: PAP/Radek Pietruszka

Minister rolnictwa Czesław Siekierski zachęcił na portalu X do świętowania "z myślą o przeciwnikach sztucznych ogni i z troską o niezapomniane wrażenia". Zamieścił przy tym grafikę zachęcającą do udziału w pokazie dronów. Minister klimatu Paulina Hennig-Kloska przypomniała, że w niedzielę obchody odbywają się w Warszawie, ale w lipcu br. będą odbywały się w Gnieźnie. - 18-20 lipca "Koronacja Królewska" – Festiwal Kultury Słowiańskiej u podnóża gnieźnieńskiej katedry, w tym roku w wyjątkowej oprawie - przekazała.

Niedzielne imprezy w Warszawie powodują zmiany w komunikacji i utrudnienia w ruchu. Wybrzeże Kościuszkowskie jest zamknięte od mostu Świętokrzyskiego do ul. Jaracza, zamknięty będzie most Świętokrzyski, a później po praskiej stronie Wybrzeże Szczecińskie od ul Okrzei do mostu Poniatowskiego. Ruch ma wrócić ok. godz. 21.00.

Warszawskie uroczystości planowane były pierwotnie na sobotę, ale przełożono je na niedzielę, z powodu żałoby narodowej w związku z pogrzebem papieża Franciszka.

W 1025 roku w archikatedrze gnieźnieńskiej koronowany na pierwszego króla Polski został Bolesław Chrobry - uroczystość odbyła się najprawdopodobniej w Wielkanoc, która wówczas przypadała 18 kwietnia. Chrobry zmarł w czerwcu 1025, a koronacja jego następcy, Mieszka II Lamberta, odbyła się w Gnieźnie 25 grudnia 1025 r.

10 kwietnia 1525 r. ostatni wielki mistrz zakonu krzyżackiego Albrecht Hohenzollern, jako książę Prus złożył hołd lenny królowi polskiemu Zygmuntowi I Staremu.

Piknik Tysiąclecia z okazji 1000. rocznicy koronacji Bolesława Chrobrego nad Wisłą w Warszawie Źródło: PAP/Radek Pietruszka

